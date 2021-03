TÜRKİYE’DE BİNALARIN ÖMRÜ UZATILMALI

Deprem ülkesi Türkiye’de sağlam ve sürdürülebilir binaların hayati önem taşıdığına dikkat çeken, depremle ilgili bilinç artışının hedeflendiği 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında açıklamalarda bulundu. Her an deprem gerçeği ile karşı karşıya olduğu halde hala depreme hazırlıklı olmayan ülkemizde güvenli, sağlıklı ve uzun ömürlü konutlara ihtiyaç olduğunu ifade eden, sözlerine şöyle devam etti; “Bugün Türkiye genelindeki milyonlarca konutta, binaların gücünü zayıflatan korozyonu önleyen su yalıtımı uygulaması bile bulunmuyor. Oysa mühendislik ve mimari açıdan teknik kurallara uygun şekilde projelendirilmiş, kaliteli malzemelerle ve doğru işçilikle üretilmiş binalar depremi riskli olmaktan çıkarıyor. Yapı kalitesinin artırılması ve uzun ömürlü binaların inşa edilmesi gerekiyor. Yerkürenin kendi varlığını sürdürme gerçeği olan depremler elbette dünya var olduğu sürece devam edecek. Önemli olan teknolojiden de faydalanarak depreme dayanıklı yapılar hayata geçirmek.”Ülkemizde hali hazırda acilen yıkılıp yeniden yapılması gereken 7.5 milyon riskli konut bulunduğunu hatırlatan, “Bu noktada yenilenecek yapıları; şehrin mimarisine uygun, her türlü teknik altyapıya sahip ve sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde planlanmak büyük önem taşıyor. Vatandaşlara da bu konuda önemli bir rol düşüyor. Konut alırken binanın deprem yönetmeliğine uygun inşa edilip edilmediği başta olmak üzere her detayın sorgulanması gerekiyor. Bu noktada; projelerini yönetmeliklere uygun olarak ileri inşaat teknolojisi ve yüksek kaliteli malzemelerle hayata geçiren, sermaye yapısı ve referansları güçlü, köklü inşaat firmalarını tercih etmek büyük avantaj sağlıyor.” diye konuştu.Türkiye’nin acil olarak bir Yapı Yasası’na ihtiyacı olduğunun altını çizen, “İnşaat sektörü profesyonelleri olarak denetimin önemini her zaman, her platformda vurguluyoruz. Türkiye’ye özel bir Yapı Yasası’nın çıkarılması, bir sektörü değil tüm ülkeyi kalkındıracak bir hamle olacak. Denetim konusunda disiplini sağlamak için de olası ihmallerin önüne geçilecek bir denetim mekanizması oluşturulması şart. İnşaatlarda sadece betonun ve demirin değil, yalıtım başta olmak üzere tüm malzemelerin ve aynı zamanda binanın yapım ve uygulama süreçlerinin denetlenmesi gerekiyor. Denetimdeki aksaklıkları çözemezsek kalitesiz ve plansız yapılaşmadaki sorunların önüne geçmemiz mümkün değil. Binaların betonarme, çelik ya da başka bir malzemeden inşa edilmesinden çok daha önemli olan, nasıl yapıldığından emin olunması. Eğer binalar deprem ülkesinde olması gereken standartlara uygun inşa edilmemişse ve yapım aşamasında sağlıklı bir denetim gerçekleşmemişse depremlerde maalesef ki büyük kayıplar vermeye devam ederiz.” diyerek sözlerini tamamladı.İnşaat sektöründe 1992 yılından bu yana Elite City, Elite Side, Elite Rezidans, Elite Life başta olmak üzere çok sayıda yeni nesil projeye imza atan ve son olarak da Kadıköy Fikirtepe’de konumlanan Elite Concept projesi ile dikkat çeken Şua İnşaat, hayata geçirdiği projelerle bulunduğu lokasyonların mimari, sosyal ve finansal gelişimine öncülük ediyor. Hayatın ve yatırımın merkezinde yükselen projeleri ile elit bir yaşam konsepti sunan Şua İnşaat, aynı zamanda kısa vadede yüksek kazanç vadediyor. Projelerinde dünyaca ünlü markaları tercih eden Şua İnşaat; mobilya, dolap, kapı, granit ve pencere sistemleri gibi pek çok detayı ise Şua Şirketler Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Elite Design bünyesinde konumlanan üretim tesisinde özel olarak tasarlayıp üretiyor. Bu sayede yüksek kaliteli özel tasarım ürünleri uygun maliyetlerle projelerine entegre ediyor. Geleceğe yön veren projeler inşa eden Şua İnşaat, ileri inşaat teknolojisi ile hayata geçirdiği tüm projelerini doğaya dost sürdürülebilir bir yaklaşımla planlıyor. Şirket, önümüzdeki dönemde İstanbul Anadolu yakasının iki farklı lokasyonunda yine konut ve ticari ünitelerin bir arada olduğu yeni projelerini hayata geçirmeyi hedefliyor.