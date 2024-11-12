Isparta Belediyesi, Gölcük Tabiat Parkı’nda Fidanları Toprakla Buluşturdu

Isparta Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Gölcük Tabiat Parkı’nda fidan dikim etkinliği düzenledi. Etkinlikte, bölgenin doğal yapısına uygun olarak sedir ve akasya fidanları toprakla buluşturuldu.

Bu yıl "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" temasıyla gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde, Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından doğayı korumak ve erozyonu önlemek amacıyla önemli bir adım atıldı. Gölcük Tabiat Parkı seyir tepesi bölgesinde yapılan fidan dikim çalışmalarıyla sedir ve akasya fidanlarına ilk can suyu belediye ekipleri tarafından verildi.

Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Erdinç Leylek, bu anlamlı etkinliğe dair bilgi vererek, fidan dikiminin sürdürülebilir ormanların devamı için önemine vurgu yaptı. Leylek, “Her yıl 11 Kasım’da fidan dikimi yapıyoruz. Bu yıl da Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri ile daha önce belirlediğimiz alanlara ağaç dikimi gerçekleştirdik. Gölcük Tabiat Parkı’nın işletmesinin belediyemize geçmesiyle birlikte, bölgeye uygun ağaç türlerinin dikimine sezon boyunca devam edeceğiz. Hedefimiz 50 bin fidanı bu topraklarla buluşturmak. İklim ve hava koşulları el verdiği sürece ağaç dikimlerimiz sürecek” dedi.

Isparta Belediyesi’nin bu çalışmaları, doğaya katkı sunmanın yanı sıra bölgenin yeşil dokusunu güçlendirmeyi hedefliyor.