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Gazetecileri Isparta adeta büyüledi, hayran kaldılar!

Gazetecileri Isparta adeta büyüledi, hayran kaldılar!
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
GAZETECİLER ISPARTA'YI GÖRÜNCE ADETA BÜYÜLENDİ

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu bünyesindeki Gazeteciler Cemiyeti Başkanları, 2 gün boyunca Isparta’nın turistik ve kültürel farklılıklarını incelediler. Isparta’ya adeta büyülendiklerini ifade eden Cemiyet Başkanları, ‘Bu şehir cennetten bir köşe, ilk işimiz şehrinizin tanıtımına katkı sağlamak olacaktır. Isparta’nın, Anadolu’nun turizm başkenti olması konusunda elimizden geleni yapacağız’ dediler.

Isparta’ya atandığı günden bu yana şehrin turizm konusunda ilerleme kaydetmesi için bütün imkanları seferber eden Vali Ömer Seymenoğlu, şehrin medya yoluyla da tanıtılması çalışmalarını sürdürüyor. Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Karahan Vali Seymenoğlu’nun desteğiyle, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Mevlüt Yeni ve Yönetim Kurulu üyelerini Isparta’da 2 gün boyunca misafir etti.  Etkinliklere Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Abdullah Temizyürek, Osmaniye Cebelibereket Gazeteciler Derneği Başkanı Ali Cihangir ve eşi, Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun ve ekibi, Akdeniz Gazete Sahipleri Derneği Başkanı Ahmet Yenigün, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yetişen ve eşi, Antalya Körfez Gazetesi Sahibi Rasim Gündüz ve eşi, Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel ve eşi, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Delegeleri Emre Altuğ ve Arzu Erkorkmaz katıldılar.
Isparta’nın tanıtımı için gecelerini gündüzlerine katan Vali Seymenoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Göçer ile IGC Başkanı Karahan hafta sonu büyük bir organizasyona imza attılar.  Akdeniz Bölgesi şehirlerinin en etkili basın mensupları 2 gün boyunca aileleriyle birlikte misafir edildi.  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü rehberleri eşliğinde şehir cumartesi ve pazar günleri büyük bir tanıtım atağı yaşadı. 

AHŞAP VE SANAT ATÖLYESİ’NE HAYRAN KALDILAR
Akdeniz Gazeteciler Federasyonu yöneticileri 8 Şubat Cumartesi günü ilk olarak Isparta Belediyesi Ahşap ve Sanat Atölyesi’ni ziyaret ettiler. Burada birbirinden muhteşem eserlerin yapımına şahitlik eden basın mensupları, bu sanat merkezinin Türkiye’ye örnek olacak bir tesis olduğunu ifade ettiler. Usta eller tarafından sanat eserlerinin gün yüzüne çıkarıldığına ilk kez şahitlik eden cemiyet başkanları, çektikleri fotoğrafları binlerce takipçisi olan sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Isparta’ya özgü bir sanat merkezini herkesin ziyaret etmesi gerektiğini ifade eden basın mensupları, ‘Gerçek sanat budur’ dediler. Bilindiği üzere Isparta Belediyesi Ahşap ve Sanat Atölyesi Türkiye’de eşine az rastlanır bir biçimde el sanatları ürünleri üretiyor. 

ALPLER’E RAKİP: DAVRAZ
Şehrin tanıtımı noktasında Cumartesi günü diğer bir durak ise Akdeniz’in İncisi Davraz Kayak Merkezi oldu.  Bazı cemiyet başkanları ilk kez Davraz’ı gördüklerini ifade ederken, ‘Avrupa’nın Alpler’i varsa, Türkiye’nin Davraz’ı var. Alpler’e rakip Davraz diyoruz. Türkiye’de Davraz’ı görmeyen kalmasın’ diyerek soysal medya hesaplarından fotoğraf paylaşımı yaptılar.  Telesiyeje binerek Sümbül Tepe’ye çıkan AGF yönetimi ve aileleri, karşılarında Eğirdir Göl’ünü görünce görsel zenginlik yaşadılar. Hayatları boyunca böyle bir manzara görmediklerini belirten heyet, bu zenginlik doğanın Isparta’ya bir armağanı dediler.  Sümbül Tepe’de bir süre vakit geçiren heyet, bol bol fotoğraf çekimi yaptı. Daha sonra Eğirdir Göl’ü manzarasıyla aşağı inen basın mensupları, Türkiye’de görülmesi gereken yerlerin başında artık Davraz geliyor diyerek açıklama yaptılar.

GÖLCÜK’E ÇIKMAYAN DOĞANIN İÇİNDE YER ALDIM DEMESİN
Isparta’nın tanıtımı için misafir edilen heyetin Cumartesi günü son durağı ise Gölcük Tabiat Parkı oldu.  Gördükleri manzara karşısında heyecanlanan misafirler, direk fotoğraf makineleri ve cep telefonlarına sarılarak, ‘Isparta Gölcük Tabiat Parkına çıkmayan, doğanın içerisinde yer aldım demesin’ yorumu yaptılar. Burada bol bol fotoğraf çeken gazeteciler, Doğa’nın Ispartalılara diğer bir hediyesi olan Gölcük dünya ile yarışmalı dediler.  Gölcük Tabiat Parkı Büyük Kır Lokantası ve Konaklama Evi’nde akşam yemeği yiyen basın mensupları, ‘Kendimizi cennette hissediyoruz. Burası muhteşemden de öte bir alan.’ diyerek kendi şehirlerinde ki vatandaşları Isparta’ya davet ettiler. 

EĞİRDİR CENNETTEN BİR KÖŞE
Isparta tanıtım turu kapsamında 9 Şubat Pazar günü ilk olarak Eğirdir’e giden basın mensupları, kahvaltılarını kar ve göl manzarası eşliğinde Akpınar Köy’ünde gerçekleştirdiler. Türkiye’de görülmesi gereken köyler arasında ilk sıralarda yerini alan Akpınar Köy’ünde incelemelerde bulunan heyet, daha sonra Eğirdir ilçe merkezinde gezintide bulundu. Burada rehber eşliğinde Tarihi Hızırbey Camisi, Dündar Bey Medersesi, Eğirdir Kalesi, Can Ada ve Yeşilada’da fotoğraflama çalışması yapan basın mensupları ayrıca Eğirdir’de tekne gezisi yaptı.  Eğirdir’i cennetten bir köşe olarak nitelendiren gazeteciler, buraya ayrı bir sayfa açtılar. 

GÜL KÖŞKÜ’NDE ISPARTA’YA ÖZGÜN PİLAV VE HELVA İKRAMI
 Eğirdir’den büyük bir mutluluk içerisinde dönen Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Yönetimi, Vali Ömer Seymenoğlu ile birlikte öğle yemeği yediler. Gökçay’da bulunan Gül Köşkü’nde gerçekleştirilen yemekte misafirlere ana yemeğin haricinde Isparta düğün pilavı ve helvası ikram edildi.  

GENEL BAŞKAN MEVLÜT YENİ’DEN ISPARTA’YA ÖVGÜ
Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, yemek sonrası bir konuşma yaptı. Konuşmasında Vali Ömer Seymenoğlu’na teşekkür eden Yeni, “Isparta’yı biliyorduk, şimdi tanımış olduk. Sayın Vali’nin 1 buçuk yıl gibi kısa bir sürede şehrin turizm dinamiklerini ayağa kaldırması takdire şayan bir olaydır. Davraz’ı, Gölcük’ü, Eğirdir’i ile Isparta Anadolu’nun bir yüz akıdır. Meslek ve yöneticilik hayatımda Isparta’nın bende hep ayrı bir yeri vardır. Yurt dışından gelen dostlarımı ve meslektaşlarımı sadece Antalya’da gezdirmem. Onları Isparta’ya da getiririm. Isparta’nın kıymeti ve değeri bilinmelidir.  Bizleri burada misafir eden Sayın Valimiz Ömer Seymenoğlu’na, İl Kültür Turizm Müdürümüz Ali Göçer’e, dostum ve kardeşim Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Karahan’a heyetim ve şahsım adına teşekkür ederim” dedi. 

2020 YILINI TURİZM ANLAMINDA DAHA İYİ YAŞAMAK İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ
 Yemekte misafirlere hoş geldiniz konuşması yapan Vali Seymenoğlu “Isparta olarak Valilik olarak sizleri Isparta'da görmekten Isparta'da ağırlamaktan büyük bir keyif aldık. Isparta Valiliği olarak yerel yönetimler ile beraber 2020 yılını turizm anlanında 2019’dan daha iyi yaşamak ve yerelde yaşayan insanlarımıza da ekonomik katkı sunabilmek için çaba gösteriyoruz. Isparta olarak turizmde biz de varız diyoruz. Onun için bu tür etkinlikler bizim için çok önemli. Bizleri kırmayıp ailelerinizle buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Mayıs ayında gül sezonu başlıyor,  gül sezonumuz da çok çok güzeldir. Arkasından lavanta sezonunda yüzbinlerce insanımız geliyor. Tekrar sizleri burada ağırlamaktan beraber olmaktan Isparta'yı anlatıp tanıtmaktan büyük bir keyif alırız, sizleri yine bekliyoruz. Ülkemiz emin olun ki çok güzellikler sunuyor, bunları ancak gezebildikçe, görebildikçe anlayabiliyoruz. Anladıkça da bu millete bu bayrağa bu vatana daha sıkı sarılıyoruz. Onun için son söz olarak gezelim diyorum,  gezdiklerimizi çevremize anlatalım,  görselleri yayınlayalım, hep beraber mutlu olalım diyorum tekrar tekrar teşekkür ediyorum.” dedi.

SON DURAK, HALI VE KİLİM MÜZESİ OLDU
Akdeniz Gazeteciler Federasyonu’nun son durağı ise Isparta Belediyesi Halı ve Kilim Müzesi oldu. Rehber eşliğinde müzeyi gezen heyet, Isparta tarihinin canlı bir şekilde yaşatılmasından dolayı yetkililere şükranlarını ilettiler. 

KARAHAN’DAN TEŞEKKÜR
Akdeniz Gazeteciler Federasyonu heyetini Isparta’da misafir etmekten dolayı son derece mutlu olduğunu ifade eden Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Karahan teşekkür mesajında şu ifadelere yer verdi: “Şahsımda Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Yönetimimizi Isparta’da misafir etmekten dolayı son derece mutluyum.  Isparta medyasının her bir ferdi, bu şehrin gönüllü tanıtım elçisidir. Ispartamızı  layıkıyla tanıtmayı hedefledik.  Bizlere her türlü imkanı sağlayan Sayın Valimiz Ömer Seymenoğlu’na, Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu’na, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Çelik’e İl Kültür Turizm Müdürümüz Ali Göçer’e,  Kültür Turizm Müdürlüğü personeline, Jandarma ve Emniyet mensuplarına, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanları Orhun Yalçındağ’a, Fatih Kaplan’a, Arif Aydın’a tanıtım kampanyamıza vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ederim.” Dedi
 
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