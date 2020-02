Isparta Valiliği Isparta’yı Her Alanda Tanıtmak İçin Çalışmalarına Devam Ediyor

Her bir köşesi kendine has doğal ve tarihi güzelliklerle bezenmiş Isparta’nın tanıtılması ve turizmden hakkettiği payı alabilmesi için Isparta Valiliği her alanda Isparta’yı tanıtma çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta sonu Akdeniz illerinin Gazeteciler Cemiyeti başkanlarına Isparta’nın doğal ve tarihi güzellikleri tanıtıldı.2020 yılı İlk Başkanlar Kurulu Toplantısı için Isparta’yı seçen Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Kurulu, toplantının ardından ülkemizin en önemli kış sporları merkezlerinden Akdeniz’in incisi Davraz Kayak Merkezi’ne çıkarak bol bol fotoğraf çektiler.Burada bir açıklama yapan Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Akdeniz Gazeteciler Federasyon Genel Başkan Yardımcısı Şevket Karahan, Isparta’yı en iyi şekilde tanıtma adına böyle bir organizasyon içinde olduklarını belirterek kendilerine bu imkanı sağlayan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’na teşekkür etti.Isparta Valiliği