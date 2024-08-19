Başvurana 700 Bin TL Hibe Verilecek: İşte Şartlar ve Detaylar

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşümü teşvik etmek amacıyla 700 bin TL'lik yeni bir hibe desteği sunacağını duyurdu. Bakan Murat Kurum'un açıklamasına göre, 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında başvuru süreci başladı ve süre kısıtlaması kaldırıldı. Bu fırsat, özellikle tehlike altındaki binalarını yenilemek isteyen vatandaşlar için önemli bir avantaj sunuyor.

700 Bin TL Hibe Desteği

Kentsel dönüşüm projelerinde yer almak isteyen vatandaşlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurarak 700 bin TL'lik hibe desteğinden faydalanabilecek. Başvurular onaylandığında, Bakanlık tarafından sağlanacak bu destekle güvenli yeni konutlar inşa edilecek.

Ek Kentsel Dönüşüm Kredisi

Hibe desteğine ek olarak, başvuranlara 700 bin TL tutarında kentsel dönüşüm kredisi de sunulacak. Bu kredi, 120 ay vadeli olacak ve ilk 12 ayı faizsiz olarak ödenecek. Kredinin geri ödemeleri ise 2 yıl sonra başlayacak.

Taşınma Yardımı

Kentsel dönüşüme katılan ev sahipleri ve kiracılar için 100 bin TL’lik taşınma yardımı da verilecek. Bu yardım, vatandaşların süreç boyunca yaşayacakları taşınma masraflarını hafifletmek amacıyla sunuluyor.

Başvuru Süreci ve Şartlar

'Yarısı Bizden' kampanyasından yararlanmak isteyenler için başvurular başladı. Kampanya, özellikle risk altındaki binalarını yenilemek isteyen vatandaşları hedefliyor. Başvurular, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yapılıyor ve onaylanan projeler hızla hayata geçiriliyor.

Bu destek, kentsel dönüşüm projelerine katılmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Güvenli ve modern konutlara sahip olma şansı yakalamak isteyen vatandaşlar, bu kampanyadan yararlanarak hem hibe desteği hem de uygun kredi imkanlarından faydalanabilir.