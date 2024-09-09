Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, huzurevlerinde kalan yaşlı bireyleri etkileyen önemli bir zam kararını duyurdu. 29 Ağustos 2024 tarihli açıklamaya göre, huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerindeki maliyetlerin artması nedeniyle ücretler ciddi şekilde yükseltildi. Eylül 2024 itibarıyla geçerli olacak yeni tarifelerle birlikte huzurevi ücretlerine %360 oranında bir zam yapıldı.

Yeni ücret tarifelerine göre:

Tek kişilik odaların fiyatı 3.551 TL'den 10.652 TL'ye yükseltildi.

fiyatı 3.551 TL'den 10.652 TL'ye yükseltildi. Çift kişilik odalarda kişi başı ücret 3.110 TL'den 9.331 TL'ye çıkarıldı.

kişi başı ücret 3.110 TL'den 9.331 TL'ye çıkarıldı. Süit odalarda birlikte kalan eşler için ücret 4.834 TL'den 17.336 TL'ye çıktı.

birlikte kalan eşler için ücret 4.834 TL'den 17.336 TL'ye çıktı. Çift kişilik süit odalarda tek kişi için alınan ücret ise 4.437 TL'den 13.309 TL'ye yükseltildi.

Bu büyük artış, yaşlı bireylerin ve ailelerinin ekonomik durumlarını zorlaştırırken, huzurevi hizmetleri için ciddi bir mali yük oluşturdu. Ekonomik kriz ve artan maliyetler, bu tür zamların temel nedeni olarak gösteriliyor.



Huzurevi Ücretlerine %360 Zam: Fiyatlar 4.834 TL'den 17.336 TL'ye Çıktı