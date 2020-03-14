Koronavirüs fiyatları fena vurmuştu! Müjdeli haber: Fiyatları birkaç güne düşecek

Koronavirüsten korunmak isteyenlerin maskeye akın etmesinin ardından maske fiyatlarının 5 liradan 150 liraya yükselmesinin tartışmaları sürüyor.



Ticaret Bakanlığı tüm Türkiye’de fırsatçılara karşı denetim başlatırken, Türkiye Sağlık Endüstrileri İşverenleri Sendikası Başkanı Metin Demir maske fiyatlarının birkaç gün içerisinde düşeceğini söyledi. Fiyat artışının üreticilerden kaynaklanmadığına dikkat çeken Demir "Artış, acılardan kaynaklanıyor. Üreticilerden mal çıkışı var. Ancak yüksek fiyattan piyasaya sürülüyor. Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız toplantılarda bu konu gündeme geldi. O fırsatçıların önünü keseceğiz. Bakanlığın 1-2 gün içerisinde belirleyeceği kritik stoku bekliyoruz. Sektördeki arkadaşlarla ülkemizin ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz" dedi.



FİYATLAR NORMALLEŞECEK

Uzmanların panik havası oluşturulmaması gerektiğini belirtmesine rağmen insanların ürün almak için sıraya girmesini de değerlendiren Demir "Sanki ürün darlığı varmış gibi bir intiba oluşturuluyor. Maskede fiyatlar düşecek. Biraz zaman gerekiyor. Sektörle sürekli iletişim halindeyiz. Sağlık Bakanlığı ile de toplantılar yapıyoruz. Maskede ürün sorunumuzun olduğunu düşünmüyorum. İhtiyacı olmayan kişilerin, ürünleri alıp bir kenara koymasından dolayı fiyat artıyor. Sektör temsilcisi olarak bir tane bile maske ve kolonya almadım. Bu kadar panik yapılmamalı. Sağlık Bakanlığı süreci çok iyi yönetiyor. Sürekli bilgilendirme yapıyor" diye konuştu.

FIRSATÇIYA ACIMAYACAK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 81 ildeki oda ve borsalardan, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmasını çalıştırmasını istedi. Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen artışlara karşı aldıkları tedbirler konusunda bilgi verdi. 81 ildeki oda ve borsalara yazı gönderdiklerini belirten Hisarcıklıoğlu "TOBB olarak ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı 81 ildeki 365 oda ve borsamızdan disiplin mekanizmalarını çalıştırmalarını ve hak ettikleri cezaları vermelerini istedik. Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" mesajını paylaştı. Söz konusu disiplin cezasının içeriğinde "meslekten men" dahil birçok önemli yaptırım bulunuyor.



KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ





