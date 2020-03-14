"KAPSAMI GENİŞLETİYORUZ"

SON 24 SAAT İÇİNDE AVRUPA’DA

"KAPIMIZ, DÜNYADAN HER GELENE AÇIK DEĞİL"

KRİTİK 4-5 HAFTA

ÖNÜMÜZDEKİ 4-5 HAFTA

Son Dakika Haberi; Sağlık Bakanı Koca Twitter'dan açıkladı: Kapsamı genişletiyoruzSon Dakika Haberi; Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Avrupa ülkelerindeki son vaka sayılarını vererek "Gidiş-dönüş yasak kapsamını genişletiyoruz" dedi.Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Sağlık Bakanlığı'ndaki toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan koronavirüsle ilgili alınan son kararlarla ilgili önemli açıklamalar yapmıştı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaşanan son gelişmelerle ilgili gece bir paylaşım yaptı. Bakan Koca paylaşımında sıkı tedbirler alınması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:yeni vakalar: İspanya: 825, Hollanda: 111, Danimarka: 232, İtalya: 2.651, Belçika: 47, Norveç: 85, Avusturya: 179, Fransa: 591, Almanya: 802…. TEDBİRLERİ NE KADAR SIKI TUTARSAK, TEHDİT O KADAR ZAYIFLAR.koyarken, Türkiye konusunda kaygısı yok. Riskli ülke listesinde yer almıyoruz. Tabi, bu süreçte, eskisi kadar konuksever olmayabiliriz. Kapımız, dünyadan her gelene açık değil. TEDBİRLERİ NE KADAR SIKI TUTARSAK, TEHDİT O KADAR ZAYIFLAR.son derece önemli. Bu dönemde virüsten korunma kurallarını çok sıkı bir şekilde uygulamak zorundayız. Bunu yaparsak tablo değişecektir. TEDBİRLERİ NE KADAR SIKI TUTARSAK, TEHDİT O KADAR ZAYIFLAR.