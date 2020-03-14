KORONAVİRÜSE KARŞI DİJİTAL ÖNLEMLER
Koronavirüse karşı alınacak bireysel önlemler oldukça önemli. Her gün kullandığımız teknolojik cihazların temizliğine de dikkat etmemiz gerekiyor.
İŞTE O ÖNLEMDEN BAZILARI..
- Bankamatik gibi cihazların kullanımından önce ve sonra eller yıkanmalı.
- Ofislerde kullanılan masaüstü bilgisayarlar ve çevresi düzenli temizlenmeli.
- Telefon ekranları günde en az 2 kere temizlenmeli.
- Cep telefonları başkalarına verilmemeli.
- Teknolojik cihazlar hijyenik mendillerle temizlenmeli.
- Bireyesel kulaklık, mikrofon gibi cihazlar başkalarıyla paylaşılmamalı.
- Okullarda akıllı tahtaların düzenli temizliği yapılmalı.
- Fare ve klavyeler günde en az 2 defa temizlenmeli.
- Teknolojik cihaz ile temas sonrası eller, ağız ve burun çevresine dokundurulmamalı.