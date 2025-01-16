FETÖ Üyesi Firari Şahıs Isparta’da Yakalandı
Isparta Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında firari bir şahsı yakaladı.
Edinilen bilgilere göre, hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A., saklandığı adreste düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Yetkililer, terör örgütü üyelerine yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.