Isparta İl Jandarma Komutanlığı’ndan Düzensiz Göçle Mücadelede Kararlı Adımlar

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, 2024 yılı boyunca Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarda önemli sonuçlar elde etti.

393 Olayda Müdahale ve Yaptırımlar

Jandarma ekipleri tarafından düzensiz göçle mücadele çerçevesinde toplam 393 olaya müdahale edildi.

60 düzensiz göçmen , Geri Gönderme Merkezlerine sevk edildi.

, Geri Gönderme Merkezlerine sevk edildi. 5 göçmen kaçakçısı organizatör hakkında adli işlem başlatıldı.

başlatıldı. 6458 sayılı Kanun kapsamında, toplamda 2.400.000 TL idari para cezası uygulandı.

Huzur ve Güven İçin Kararlılık Vurgusu

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, aynı zamanda düzensiz göçle mücadelede etkinliğini artırmak amacıyla çalışmalarına azim ve kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

Halkın desteğiyle sürdürülen bu çalışmaların, bölgedeki güvenli yaşam ortamını korumak adına büyük önem taşıdığı belirtildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



