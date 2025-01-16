TEKNOFEST 2025 Başvuruları Başladı

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2025 için geri sayım başladı! İstanbul’da düzenlenecek bu yılki festival kapsamında gerçekleştirilecek teknoloji yarışmalarına başvurular 20 Şubat’a kadar devam ediyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, 45 milyon TL ödül ve 75 milyon TL’yi aşan malzeme desteğiyle teknoloji tutkunlarını bir araya getirecek. 51 ana kategori ve 117 alt kategoride gerçekleştirilecek yarışmalar, teknolojiye ilgi duyan her yaştan bireye eşsiz bir fırsat sunuyor.

Yeni Kategoriler Heyecan Katıyor

Bu yıl ilk kez düzenlenecek Su Altı Roket Yarışması, İnsansız Kara Aracı Yarışması, Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması ve Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması, TEKNOFEST’in yenilikçi vizyonunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Yarışmalar, Marmara Bölgesi’nin farklı noktalarında yapılacak ve teknoloji tutkunlarına benzersiz bir deneyim yaşatacak.

Hayaller Gerçek Oluyor

2018 yılından bu yana yaklaşık 4 milyon başvuruya ev sahipliği yapan TEKNOFEST, ilkokuldan lisansüstüne kadar her eğitim seviyesinden gençleri hayallerini gerçekleştirmeye davet ediyor. Festival kapsamında yapılacak yarışmalar, katılımcılara sadece ödül değil, aynı zamanda geleceğin teknolojilerini inşa etme fırsatı sunuyor.

TEKNOFEST 2025’e katılmak ve bu büyük heyecanın bir parçası olmak için www.teknofest.org adresinden başvurunuzu yapabilirsiniz.