FETÖ/PDY Operasyonu: İki Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan aranan iki şahsı yakalayarak adalete teslim etti. Adli makamlarca '10 yıl' hapis cezası ile aranan esnaf Ö.P. ve '7 yıl 6 ay' hapis cezası ile aranan ihraç öğretim elemanı Y.D., Isparta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü başarılı çalışmalar neticesinde yakalandı.Yakalanan Ö.P. ve Y.D., Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemlerinin ardından Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç ve suçlularla mücadelede kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.