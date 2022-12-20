ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



FETÖ/PDY mensubu teröristlerin yakalamasına yönelik Terörle Mücadele ve İstihbarat Birimlerimizce bir süreden beri kesinleşmiş cezaları nedeniyle aranmakta olan şahıslara yönelik ISPARTA merkezde kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir.



Bu bağlamda Bilecik ve Antalya İllerindeki faaliyetleriyle ilgili kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan (2) FETÖ/PDY Mensubu, Isparta Merkezde YAKALANMIŞTIR.

(6) yıl, (3) ay hapis cezası olan şahıs, Isparta Merkez Yedişehitler Mahallesinde saklandığı adreste,

(8) yıl, (1) ay, (15) gün hapis cezası olan ve başkasına ait kimlik bilgileriniezberlemek suretiyle gerçek kimliğini saklayan şahıs, Isparta Merkez Bahçelievler Mahallesinde,

Yapılan araştırmalar neticesinde tespit edilmiş ve yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve Isparta Merkezde saklanan FETÖ/PDY mensupları cezaevine teslim edilmiştir.



ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

