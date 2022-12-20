Benzin ve motorine bir indirim daha geldi

Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 61 kuruş, motorinin litresi ise 77 kuruş düştü.

BENZİN NE KADAR OLDU?

MOTORİN NE KADAR OLDU?

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Benzin ve motorine geçen hafta gelen zamların ardından bu hafta da indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 61 kuruş, motorinin litresi ise 77 kuruş düştü.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.