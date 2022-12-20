Asgari ücret için herkes aynı rakamı verdi! Zam için nefesler tutuldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı 20 Aralık'ta yapılacak. Rakamların konuşulacağı toplantı öncesi uzmanlara zam tahminlerini sorduk; 2023'te uygulanacak asgari ücret için 8 bin TL ön plana çıkıyor...



Tüm Türkiye'nin beklediği asgari ücret zammı için son viraja giriliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün üçüncü kez toplanacak ve ilk kez rakamlar konuşulacak.

Asgari ücret zammı için enflasyon + refah payı ön plana çıkıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısına ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin de "Asgari ücret toplantısı var toplantıdan sonra uzlaşmaya varacağımızı daha önce dile getirdim. Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz." demişti.



