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Fatmagül Çevik Rekor Kırdı

Fatmagül Çevik Rekor Kırdı
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Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Devam Ediyor, Fatmagül Çevik Rekor Kırdı

Isparta’nın ev sahipliğinde 10-13 Temmuz tarihleri arasında Işıkkent Spor Salonu'nda düzenlenen Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası devam ediyor. Şampiyonanın ikinci gününe Isparta’nın gururu, milli halterci Fatmagül Çevik +87 kiloda 108 kg kaldırarak Türkiye rekoru kırdı.

63 kulüpten, 173 kadın ve 186 erkek olmak üzere toplam 359 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonaya Vali Aydın Baruş da katılarak müsabakaları izledi ve dereceye giren sporcu ve takımlara madalyalarını verdi.

Madalya töreni öncesinde konuşma yapan Vali Baruş, “Türkiye’nin dört bir tarafından 32 ilden, 63 spor kulübünden gelen 173 kadın ve 186 erkek sporcumuzu hocalarıyla, antrenörleriyle, yöneticileriyle, hakemleriyle halter sporuna gönül vermiş insanları burada görmekten büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hepiniz güzel Isparta’mıza hoş geldiniz.

Sporun gençler için ne kadar büyük anlam taşıdığını, ülkemizin geleceği açısından sağlıklı nesiller yetiştirmek bakımından ne kadar önemli bir değer içerdiğini hepimiz biliyoruz. Gençlerimizin gerek fiziken gerek ruhen sağlıklı yetişmesi için özellikle okullarımızda okul sporlarına büyük önem vermeye çalışıyoruz. Onun için tüm ailelerimizi çocuklarımızı spor yapmaya teşvik etmeye davet ediyorum. Tüm müsabakalara katılan sporcularımızı da ayrıca tebrik ediyorum bu cesareti gösterdikleri için. Çünkü yarışmak, rekabet etmek, akranları arasında ön plana çıkmak gençlerimize büyük güven veriyor. Yaklaşık 20 gündür 2024 Paris olimpiyatlarına hazırlanan milli sporcumuz Muhammed Furkan Özbek’i ağırlamanın ve yine milli takım kampımıza ev sahipliği yapmanın da mutluluğunu yaşadık. Öncelikle ben Muhammed kardeşimize Paris Olimpiyatlarında üstün başarılar diliyorum. Türkiye adına arkasında olduğumuzu Isparta olarak onun başarılarıyla yüreğimizin attığını buradan belirtmek istiyorum. Yine uluslararası müsabakalara katılacak milli sporcularımıza da buradan bir kez daha başarı diliyorum. Bu şampiyonanın Isparta’mızda gerçekleştirilmesine çok önemli katkı sağlayan Türkiye Halter Federasyonu Başkanımız sayın Talat Ünlü'ye ve ekibine teşekkür ediyorum. Fatmagül, Berra gibi bugün birincilik elde eden Ispartalı sporcularımız var, hepsini tebrik ediyorum. Kızlar hepinizle gurur duyuyoruz,” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mahmut Danayiyen ve federasyon yetkilileri tarafından dereceye giren kadın sporculara madalyaları takdim edildi. Şampiyonada dereceye giren ilk 6 takıma da kupaları verildi.

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Bir ‎1 kişi, tenis oynuyor, trambolin ve ‎şunu diyen bir yazı '‎B7 KG No 3 Lot No 5 1 199 122 BERRANUR NUR DENIZ APAYDIN Name 6 14 ELIF 8 243 MELIKA 7 353 DAMLA 2 254 ECRİN 4 32 TEVRAT SU YILMAZ NASIMI 145 İREM SUDE AÇIKGÖZ BÜSRA ÇAN ERDEM AKKUZU KIYE HALTER 2007 cy ISDART B.Date ADINLAR87KG GRPA 2008 GAZIN GENCLK 2007 2011 GENCLI 2005 ZEBRANO GAZLANTEP 3иAHTeP HALTE 2006 SPOR 2006 &SUBAT ISTANBUL ENCLİI BUYÜKS... 105 9OR RECORDS Talke BUSRAÇAUN αήΑRAHAИЙR BUSRACAN 101 130 227 SNATCH mrebobkar ل.ewسع‎'‎‎ görseli olabilir

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