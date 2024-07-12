Emeklilerimiz İçin Protokol İmzalandı

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2024 yılı “Emekliler Yılı” olarak ilan edilmişti. Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve IYAŞ firması arasında emeklilere yönelik indirim ve hediye çekilişini içeren bir protokol imzalandı.

Isparta Valiliği’nde, Vali Aydın Baruş nezaretinde gerçekleştirilen törende, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hüseyin Karagöz ve IYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Dağlı arasında protokol imzalandı. Protokole göre, 15 Temmuz 2024 ve 31 Aralık 2024 tarihleri arasında IYAŞ marketlerinden 750 TL ve üzeri alışverişlerde yüzde 10 indirim sağlanacak. Bunun yanında, 1.000 TL ve üzeri alışveriş yapanlar arasında düzenlenecek çekilişlerle çeşitli hediyeler verilecek.

Ispartalıların bir araya gelerek oluşturdukları ve Isparta’ya önemli katkılar sunan IYAŞ’ın emeklilere kolaylık sağlamasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Baruş, IYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Dağlı’ya teşekkür etti.

Protokolün imzalanmasının ardından, emekliler, Isparta’daki ve Türkiye genelindeki indirimleri www.emekliler.gov.tr sitesi üzerinden takip edebilirler.











