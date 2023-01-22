Öğrenciler karne heyecanını Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile paylaştılar. Başkan Başdeğirmen, öğrencilere tatilde iyi dinlenmeleri ve bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemi alınan karnelerle sona erdi. Isparta’da da binlerce öğrenci karnelerini alarak sömestre tatiline girdi. Karne heyecanı yaşayan öğrenciler, bu heyecanlarını Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’le paylaştılar. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ziyaretine gelen öğrencilerin karnelerine tek tek bakıp, onları tebrik etti. Öğrencilerle sohbet eden Belediye Başkanı ŞükrüBaşdeğirmen, ilk dönemi nasıl geçirdiklerini sordu. Öğrenciler güzel bir dönem geçirdiklerini belirtirken Başkan Başdeğirmen, “Çok güzel karneler almışsınız. Sizleri tebrik ediyorum. Anne ve babaya saygı, sevgide kusur etmediğinizi biliyorum. Annenizi, babanızı, öğretmeninizi üzmeyin, arkadaşlarınızla da çok iyi geçinin. Ara tatilde dinlenmeniz, bazı etkinlikler yapmanız gerekiyor. Kitap okumanız da gerekiyor. Ara tatilde 2 kitap okuyan olursa, o okuduğu kitapları getirirse kendisine 5 tane kitap vereceğim. Ara tatilde güzelce dinlenin, ailenizle arkadaşlarınızla vakit geçirin, kitap okuyun. Ondan sonra yeni bir döneme başlayın. Yeni dönemde güzel çalışmalarınızla sene sonunda karnelerinizi tekrar getirirsiniz o zaman sizlerle tekrar sohbet edeceğiz” dedi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, öğrencilere çeşitli hediyeler ve ara tatilde okumaları için kitap verdi. Ziyaret Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen’in öğrencilerle ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.