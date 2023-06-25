Mercan ailesine yeni bir ev inşa ediliyorIsparta Belediyesi, Doğancı Mahallesi’nde ekim ayında sobadan çıkan yangın sonucu evini kaybeden Elif Mercan ve 3 çocuğu için yeni bir ev inşa ediyor. Yangın sırasında eli ve ayağında yanıklar oluşan Elif Mercan, “Allah razı olsun belediye başkanımız ilk günden bu yana takipçisi oldu, evimizi yapıyor. Beni yalnız bırakmadılar. Çok teşekkür ederim” dedi.Doğancı Mahallesi 2462 Sokak’ta 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Elif Mercan’a ait ev 24 Ekim 2022 tarihinde sobadan çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde bulunan 2 çocuğunu kurtaran Elif Mercan, el ve ayak bölgesinden yaralandı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yangında evini kaybeden aileyi yalnız bırakmadı. Aileyle yakından ilgilenen Başkan Başdeğirmen, yanan evin yerine yeni bir ev inşa edilmesi talimatını verdi. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yanan evin bulunduğu alanda yeni bir ev inşa etmek için çalışma başlatıldı. İnşaat çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanmasıyla Mercan ailesi yeni evlerine kavuşmuş olacak.8 ay önce sobadan çıkan yangın sonucu evlerini kaybettiklerini belirten Elif Mercan, yangın anında evde 2 çocuğuyla bulunduğunu, çocuklarını yangından kurtardığını, eli ve ayağının yangın sırasında zarar gördüğünü ve 1 ay tedavialdığını söyledi.Şuanda kirada oturduklarını ifade eden Mercan, “Belediye Başkanımız ilgileniyorlar. Allah razı olsun belediye başkanımız ilk günden bu yana takipçisi oldu, evimizi yapıyor. Bizi yalnız bırakmadılar. Çok teşekkür ederim” dedi.Doğancı Mahallesi Muhtarı Ali Divarcı da Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in Mercan ailesinin durumunu en başından bu yana takip ettiğini ve gerekli destekleri verdiğini kaydetti. Divarcı, “Belediye başkanımız sosyal belediyecilik anlayışıyla mağdur olan ailemizin evini tekrar yapıyor. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Belediyemiz ve hayırseverlerin destekleriyle ailemizi mağdur etmemeye çalışıyoruz. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.