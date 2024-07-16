O Kişilerin Hesaplarına 9 Bin TL Yatırılacak: Temmuz Jesti Geldi



Dar gelirli vatandaşların hesaplarına 9 bin TL yatırılacak.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik önemli bir yardım programı başlıyor.



Temmuz ayından itibaren PTT aracılığıyla 9.077 TL tutarında nakdi destek ödemeleri yapılacak.



Bu yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz tarihinden itibaren TC kimlik kartlarıyla birlikte en yakın PTT şubesine başvuru yapabilecekler.



Evde bakım maaşı alan vatandaşlar da Temmuz ayı zammından etkilenecek. Evde bakım maaşı, %19.31'lik bir artışla aylık 9.077 TL olarak belirlendi.



Bu artışla birlikte ödemeler, 15 Temmuz ile 30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Maaşlarını Ziraat Bankası IBAN numarası belirterek hesaplarına yatıranlar hariç, diğer vatandaşlar TC kimlik kartlarıyla en yakın PTT şubesine başvurarak ödemelerini alabilecekler.



Evde bakım maaşı başvuruları için gereken şartlar arasında, bakıma muhtaç kişinin tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu ve hane içindeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması bulunuyor.



Bu şartları sağlayan vatandaşlar, başvurularını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirler.