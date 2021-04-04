Kirazlıdere’de sürprizlerimiz bitmiyor. Gençlerimize ve çocuklarımıza havacılığı sevdirmek, Türk Havacılığının gücünü sergilemek amacıyla Eskişehir’den aldığımız F4 Fantom savaş uçağımızı Kirazlıdere’ye getirdik. Montaj çalışmalarına başlandı. Yakında halkımızın ziyaretine sunacağız. Talebimizi anında yerine getiren. Milli Savunma Bakanımız sayın Hulisi Akar ile Eskişehir 1. Ana Jet Üssü Fabrikalar Müdürlüğü Komutanı Tümgeneral Gürhan Ergürhan’a Ispartalı hemşehrilerim ve çocuklarımız adına teşekkür ederim.