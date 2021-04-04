ISPARTA'NIN EN BÜYÜK AİLE EĞLENCE MERKEZİ FUNCİTY!

Tüm ailenizle eğlenceli bir gün geçirin. Funcity Isparta'da eğlenceyi zirveye çıkarıyor...! Özellikle yaşlı çocuklar burada olmaktan heyecan duyuyor. Funcity'den 7'den 70'e herkese eğlence...!

Isparta'da bilardo ve bowling oynayacak yermi arıyorsunuz?



Adres: Iyaşpark. 1. Kat.



Not: Funcity, sağlığınız ve güvenliğiniz için profesyonel endüstriyel hijyen ekipleri ile çalışıyor.

Artırılmış hijyen kuralları ile Funcity sizlere daha güvenli ve temiz bir eğlence sunuyor.



































































































Bilardo ve bowling oyunu gibisi yoktur. İster becerilerinizi geliştirmek için ister bir yıldız bilardo oyuncusu olmak için tam da ihtiyacınız olan kurallara uygun bilardo masaları ve bowling salonu deneyiminizi daha da eğlenceli hale getirmek için Funcity'de sizleri bekliyor.Atari ve playstation, çarpışan arabalar, bilardo masaları,3 boyutlu oyun simülatörleri, karaoke, 8 şeritli bowling salonu ve daha bir çok oyun alanları ile Funcity adeta Isparta'nın cazibe merkezi.Yüksek çözünürlüklü ses , göz alıcı HD grafikler, geniş ekran görüntüleri ve büyüleyici bir dekorasyonuya Funcity'de herkes için her zaman eğlence vardır.Bir ömür boyu sürecek anılar için, bir sonraki etkinliğinizi Funcity'den rezerve edin.