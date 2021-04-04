EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANI VELİ GÖK

DARBE İMALI BİLDİREYE KARŞI ‘TÜRK MİLLETİ

CANINI ORTAYA KOYMAYA HAZIRDIR’. DEDİ.



Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök dün gece saatlerinde darbe imalı bir skandal bildiriye imza atan 103 amiral için şu ifadeleri kullandı. ‘Dün olduğu gibi bugünde devletimizin ve milletimizin yanındayız. Deniz Kuvvetlerinden emekli 103 amiralin darbe imalı bildirisini şiddetle kınıyorum. Şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarih boyunca vatanımızın ve milletimizin bekası için hizmetini gururla sürdürmektedir. Devletimizin birliğine bütünlüğüne kast etmek isteyecek her kim olursa olsun her zaman karşısında duracağımızın, hatta canımızı seve seve bu vatan toprakları için feda edeceğimizin bilinmesini isteriz. Darbeci zihniyetlere sadece şunu söylemek isteriz eğer böyle bir hevesiniz varsa bunu unutun. Türk milleti canını ortaya koyarak askeri, polisi ve vatandaşıyla gereğini yapmaya hazırdır.’ dedi.