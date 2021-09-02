Türler Et zengin protein kaynağı sağlayan tavuk ve et ürünleri ile, Isparta çapında tüketicilerin en gözde kasabı haline geldi.
TAZE - LEZZETLİ BEYAZ VE KIRMIZI ET TÜRKER KASAP'TA
Türker Et , genel gıda güvenliği kurallarına bağlı kalarak , en yüksek standarttaki ürünlerini Isparta'da 2 şubesiyle müşterilerine toptan ve perakende olarak sunmaya devam ediyor.
Mangallık, Haşlamalık, Pirzolalık, Köftelik etler, kendi üretmiş olduğu sucuk ve fermente sucuk çeşitleri ayrıca piknik için özel olarak hazırlanmış köfte ve pirzola çeşitleri bunun yanı sıra mangal malzemeleri uygun fiyatlı olarak TÜRKER ET PİLİÇ KASAP'ta...
Bunlara ilaveten firmada, gerçek köy tereyağı, peynir, turşu çeşitleri, ev makarnası, mantı ve yöresel lezzetler bulunuyor.
NOT:
- ''Kelle, paça, Dana ve Kuzu Kokoreç, işkembe ve diğer sakatat çeşitleri bulunmaktadır''
TÜRKER ET''UYGUN FİYAT, BOL ÇEŞİT''
ŞUBE 1 ADRES: Bilim Tıp Merkezi karşısı
ŞUBE 2 ADRES: Mehmet Tönge mahallesi 225 cadde No: 43 ISPARTA (Sosyal tesisler altı)
ŞUBE 1 TELEFON :TIKLA ARA 0 541 300 05 40
ŞUBE 2 TELEFON: TIKLA ARA 0 543 820 88 83
UFUK TÜRKER
MEHMET TÜRKER
TÜRKER ET ŞUBE 2
TÜRKER ET ÜRÜN YELPAZESİ
- Dana Kıyma
- Dana Rosto
- Süt Dana Gerdan ve Ciğer
- Flato
- Biftek
- Bonfile
- Beyti
- Şiş Beyti
- İşkembe
- Kuzu Pirzola
- Kuzu But
- Kasap Köfte
- Sakatat çeşitleri
- Kemik
- Tavuk ürünleri
- Fermente Sucuk
- Kuzu ve Dana Kokoreç
- Mangallık Et ve Mangal Malzemeleri