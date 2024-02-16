

Kredi Kartı Borçları Artıyor! 10 Maddede 'Ekstre' Kontrol Yöntemi

Vatandaşların toplam kredi kartı borcu 1.2 trilyon lirayı aşarak rekor seviyeye ulaştı. Bankacılık kaynakları, kredi kartlarına yönelik faiz, limit veya taksitte sınırlama gibi adımların gelebileceğini belirtiyor. İşte bu durumu yönetmek ve ekonomiyi korumak için alınabilecek önlemler:

Düzenlemeleri Beklemeyin:

Kredi kartı sahipleri kısıtlamaları beklemeden harcamalarını kontrol altına almalı.

Doğru Limit Belirleyin:

Kredi kartı limiti, gelire göre belirlenir. Harcamalarda ölçüyü kaçırıyorsanız, limitinizi düşürmek için bankayla iletişime geçin.

Temel İhtiyaçlara Odaklanın:

Gelirinizi borçlarınızı kapatmaya yetiyorsa, harcamalarda önceliğinizi temel ihtiyaçlara verin.

Taksit İllüzyonundan Kurtulun:

Uzun vadeli taksit seçenekleri pahalı ürünleri ucuz gösterir. İhtiyaç dışı harcamalarda taksitlere dikkat edin.

Zamanında Kapatın, Faiz Ödemeyin:

Ekstre kesim tarihinden son ödeme tarihine kadar geçen sürede borcu zamanında kapatın ve faiz ödemeyin.

Yasal Takibe Düşmeyin:

Borçlarınızı ödememek durumunda yasal işlemler başlar. Uyarılara rağmen ödeme yapılmazsa dosya takibe düşer.

Asgari Ödeme Sarmalından Kurtulun:

Asgari ödeme alışkanlığı borcun sürekli artmasına neden olabilir. Kredi kartı borcunu tamamen kapatmaya yetmiyorsa, bankadan yapılandırma talep edilebilir.

Unutmayın:

Bir takvim yılı içinde üç kez asgari ödemesi geciktirilen kredi kartı nakit kullanıma kapatılır.

Tek Kart Tercih Edin:

Birden fazla kredi kartı yerine tek bir kart kullanmak, ödemeleri daha kolay yönetmenizi sağlar.

Hesap Kesim Tarihine Dikkat Edin: Yüksek tutarlı alışveriş yapacaksanız, hesap kesim tarihini bekleyerek ekstra süre kazanabilirsiniz.

Her ay ekstrenizi inceleyin ve harcamalarınızı kontrol altında tutun. İptal ettiğiniz abonelikler, otomatik ödemeler ve kesintilere dikkat edin.