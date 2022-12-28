2022 yılında hayatını kaybeden ünlüler
27.12.202
1 / 26Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın, spor dünyasının duayen ismi Halit Kıvanç ve daha birçok sanatçı bu yıl aramızdan ayrıldı. İşte 2022 yılında yaşamını yitiren ünlü isimler.
2 / 26CÜNEYT ARKIN
Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın, kalbinin durması sonucu 84 yaşında hayata veda etti.
3 / 26FATMA GİRİK
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Covid 19’a bağlı zatürre tedavisi gören Girik'in çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.
4 / 26HAYDAR DÜMEN
Psikiyatrist Haydar Dümen corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 92 yaşındaki Haydar Dümen bir süredir coronavirüsle mücadele ediyordu.
5 / 26BİLLUR KALKAVAN
Kanserle mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
6 / 26AKREP NALAN
Bir süredir solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gören Füsun Nalan Açın, bakıcısı tarafından bu sabah evinde ölü bulundu
7 / 26İLHAN İREM
"Anlasana", "Sürgün Gibi Masallarda" ve "Olanlar Olmuş" adlı unutulmaz eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda şarkıya imza atan müzisyen ve şarkı sözü yazarı İlhan İrem, 67 yaşında hayatını kaybetti.
8 / 26GÜZİN ÇORAĞAN
"Bizimkiler" dizisindeki 'Almancı Davut’un eşi rolüyle kazınan usta oyuncu Güzin Çorağan, 73 yaşında yaşamını yitirdi.
9 / 26RIZA AKIN
Ünlü oyuncu Rıza Akın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
10 / 26HALİT KIVANÇ
Türk basınının duayen ismi Halit Kıvanç 97 yaşında hayatını kaybetti.
11 / 26AYHAN KAHYA
Morpheus'tan Optimus Prime'a, Clayton'dan Thanos'a yüzlerce karaktere sesiyle hayat verdi. "Ben Optimus Prime", "Ben kaçınılmazım" replikleriyle hafızalara kazınan seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
12 / 26İSMAİL İNCEKARA
Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu', 'Dar Alanda Kısa Paslaşmalar', 'Deli Yürek' ve 'Kurtlar Vadisi' gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu İsmail İncekara, 72 yaşında hayatını kaybetti.
13 / 26AYTEN ERMAN
Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerde rol alan, Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablası Ayten Erman (86) Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
14 / 26PAKİZE SUDA
Bir süredir demans tedavisi gören Pakize Suda, 70 yaşında aramızdan ayrıldı.
15 / 26CİVAN CANOVA
Usta oyuncu Civan Canova, akciğerinde kitle tespit edildikten günler sonra, 67 yaşında hayatını kaybetti.
16 / 26HINCAL ULUÇ
1960'lı yıllardan bu yana gazetecilik yapan Hıncal Uluç 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.
17 / 26BÜLEND ÖZVEREN
TRT ekranının efsane isimlerinden, Eurovision yarışmalarının simgesi ünlü sunucu Bülend Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti.
18 / 26AYBERK PEKCAN
Bir süre akciğer kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu Ayberk Pekcan 51 yaşında yaşamını yitirdi.
19 / 26İBRAHİM GÜNDOĞAN
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Mete Aymar karakteri ile tanınan oyuncu İbrahim Gündoğan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
20 / 26OSMAN WÖBER
Pek çok dizi ve filmde rol alan, 'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Tuncay Kantarcı' karakteriyle hafızalarda yer edinen usta oyuncu Osman Wöber, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.
21 / 26GAMZE ÖZER
Televizyon dünyasının sevilen yapımlarını kaleme alan senarist Gamze Özer hayatını kaybetti.
22 / 26HAYAL SİRER
Yeşilçam’ın usta oyuncularından Hayal Sirer, 77 yaşında Antalya’da hayatını kaybetti.
23 / 26GÜZİN ÇORAĞAN
"Bizimkiler" dizisinde 'Almancı Davut’un eşi rolüyle hafızalara kazınan Güzin Çorağan 73 yaşında hayatını kaybetti
24 / 26ARİF ŞENTÜRK
Rumeli türkülerinin usta sesi Arif Şentürk 81 yaşında hayatını kaybetti.
25 / 26HÜSEYİN ELMALIPINAR
Hüseyin Elmalıpınar, 3 Mart 2022 tarihinde Şişli Feriköy Mahallesi'nde yürürken kalp krizi geçirdi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 51 yaşındaki oyuncu hayatını kaybetti.
26 / 26FÜSUN GÜNUĞUR
Bir döneme damga vuran 'Beni Unutma' dizisinin başrol oyuncularından Füsun Günuğur, 70 yaşında hayatını kaybetti.