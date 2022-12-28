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2022 yılında hayatını kaybeden ünlüler

2022 yılında hayatını kaybeden ünlüler
ISPARTA
G.Tarihi: 28.12.2022 00:26
305759 Okunma
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2022 yılında hayatını kaybeden ünlüler

27.12.202
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Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın, spor dünyasının duayen ismi Halit Kıvanç ve daha birçok sanatçı bu yıl aramızdan ayrıldı. İşte 2022 yılında yaşamını yitiren ünlü isimler.
<p>Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın, spor dünyasının duayen ismi Halit Kıvanç ve daha birçok sanatçı bu yıl aramızdan ayrıldı. İşte 2022 yılında yaşamını yitiren ünlü isimler.</p>
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CÜNEYT ARKIN

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın, kalbinin durması sonucu 84 yaşında hayata veda etti.
<p>CÜNEYT ARKIN<br /> <br /> Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın, kalbinin durması sonucu 84 yaşında hayata veda etti.</p>
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FATMA GİRİK

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti.  Covid 19’a bağlı zatürre tedavisi gören Girik'in çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.
<p>FATMA GİRİK<br /> <br /> Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti.  Covid 19’a bağlı zatürre tedavisi gören Girik'in çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.</p>
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HAYDAR DÜMEN

Psikiyatrist Haydar Dümen corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 92 yaşındaki Haydar Dümen bir süredir coronavirüsle mücadele ediyordu.
<p>HAYDAR DÜMEN<br /> <br /> Psikiyatrist Haydar Dümen corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 92 yaşındaki Haydar Dümen bir süredir coronavirüsle mücadele ediyordu.</p>
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BİLLUR KALKAVAN

Kanserle mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
<p>BİLLUR KALKAVAN<br /> <br /> Kanserle mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.</p>
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AKREP NALAN

Bir süredir solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gören Füsun Nalan Açın, bakıcısı tarafından bu sabah evinde ölü bulundu
<p>AKREP NALAN<br /> <br /> Bir süredir solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gören Füsun Nalan Açın, bakıcısı tarafından bu sabah evinde ölü bulundu</p>
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İLHAN İREM

"Anlasana", "Sürgün Gibi Masallarda" ve "Olanlar Olmuş" adlı unutulmaz eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda şarkıya imza atan müzisyen ve şarkı sözü yazarı İlhan İrem, 67 yaşında hayatını kaybetti.
<p>İLHAN İREM<br /> <br /> "Anlasana", "Sürgün Gibi Masallarda" ve "Olanlar Olmuş" adlı unutulmaz eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda şarkıya imza atan müzisyen ve şarkı sözü yazarı İlhan İrem, 67 yaşında hayatını kaybetti.</p>
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GÜZİN ÇORAĞAN

"Bizimkiler" dizisindeki 'Almancı Davut’un eşi rolüyle kazınan usta oyuncu Güzin Çorağan, 73 yaşında yaşamını yitirdi.
<p>GÜZİN ÇORAĞAN<br /> <br /> "Bizimkiler" dizisindeki 'Almancı Davut’un eşi rolüyle kazınan usta oyuncu Güzin Çorağan, 73 yaşında yaşamını yitirdi.</p>
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RIZA AKIN

Ünlü oyuncu Rıza Akın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
<p>RIZA AKIN<br /> <br /> Ünlü oyuncu Rıza Akın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.</p>
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HALİT KIVANÇ

Türk basınının duayen ismi Halit Kıvanç 97 yaşında hayatını kaybetti.
<p>HALİT KIVANÇ<br /> <br /> Türk basınının duayen ismi Halit Kıvanç 97 yaşında hayatını kaybetti.</p>
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AYHAN KAHYA

Morpheus'tan Optimus Prime'a, Clayton'dan Thanos'a yüzlerce karaktere sesiyle hayat verdi. "Ben Optimus Prime", "Ben kaçınılmazım" replikleriyle hafızalara kazınan seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
<p>AYHAN KAHYA<br /> <br /> Morpheus'tan Optimus Prime'a, Clayton'dan Thanos'a yüzlerce karaktere sesiyle hayat verdi. "Ben Optimus Prime", "Ben kaçınılmazım" replikleriyle hafızalara kazınan seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.</p>
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İSMAİL İNCEKARA

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu', 'Dar Alanda Kısa Paslaşmalar', 'Deli Yürek' ve 'Kurtlar Vadisi' gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu İsmail İncekara, 72 yaşında hayatını kaybetti.
<p>İSMAİL İNCEKARA<br /> <br /> Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu', 'Dar Alanda Kısa Paslaşmalar', 'Deli Yürek' ve 'Kurtlar Vadisi' gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu İsmail İncekara, 72 yaşında hayatını kaybetti.</p>
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AYTEN ERMAN

Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerde rol alan, Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablası Ayten Erman (86) Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
<p>AYTEN ERMAN<br /> <br /> Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerde rol alan, Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablası Ayten Erman (86) Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.</p>
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PAKİZE SUDA
Bir süredir demans tedavisi gören Pakize Suda, 70 yaşında aramızdan ayrıldı.
<p>PAKİZE SUDA</p> <p>Bir süredir demans tedavisi gören Pakize Suda, 70 yaşında aramızdan ayrıldı.</p>
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CİVAN CANOVA

Usta oyuncu Civan Canova, akciğerinde kitle tespit edildikten günler sonra, 67 yaşında hayatını kaybetti.
<p>CİVAN CANOVA<br /> <br /> Usta oyuncu Civan Canova, akciğerinde kitle tespit edildikten günler sonra, 67 yaşında hayatını kaybetti.</p>
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HINCAL ULUÇ

1960'lı yıllardan bu yana gazetecilik yapan Hıncal Uluç 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.
<p>HINCAL ULUÇ<br /> <br /> 1960'lı yıllardan bu yana gazetecilik yapan Hıncal Uluç 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.</p>
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BÜLEND ÖZVEREN

TRT ekranının efsane isimlerinden, Eurovision yarışmalarının simgesi ünlü sunucu Bülend Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti.
<p>BÜLEND ÖZVEREN<br /> <br /> TRT ekranının efsane isimlerinden, Eurovision yarışmalarının simgesi ünlü sunucu Bülend Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti.</p>
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AYBERK PEKCAN

Bir süre akciğer kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu Ayberk Pekcan 51 yaşında yaşamını yitirdi.
<p>AYBERK PEKCAN<br /> <br /> Bir süre akciğer kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu Ayberk Pekcan 51 yaşında yaşamını yitirdi.</p>
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İBRAHİM GÜNDOĞAN

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Mete Aymar karakteri ile tanınan oyuncu İbrahim Gündoğan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
<p>İBRAHİM GÜNDOĞAN<br /> <br /> Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Mete Aymar karakteri ile tanınan oyuncu İbrahim Gündoğan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.</p>
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OSMAN WÖBER

Pek çok dizi ve filmde rol alan, 'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Tuncay Kantarcı' karakteriyle hafızalarda yer edinen usta oyuncu Osman Wöber, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.
<p>OSMAN WÖBER<br /> <br /> Pek çok dizi ve filmde rol alan, 'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Tuncay Kantarcı' karakteriyle hafızalarda yer edinen usta oyuncu Osman Wöber, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.</p>
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GAMZE ÖZER

Televizyon dünyasının sevilen yapımlarını kaleme alan senarist Gamze Özer hayatını kaybetti.
<p>GAMZE ÖZER<br /> <br /> Televizyon dünyasının sevilen yapımlarını kaleme alan senarist Gamze Özer hayatını kaybetti.</p>
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HAYAL SİRER

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Hayal Sirer, 77 yaşında Antalya’da hayatını kaybetti.
<p>HAYAL SİRER<br /> <br /> Yeşilçam’ın usta oyuncularından Hayal Sirer, 77 yaşında Antalya’da hayatını kaybetti.</p>
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GÜZİN ÇORAĞAN

"Bizimkiler" dizisinde 'Almancı Davut’un eşi rolüyle hafızalara kazınan Güzin Çorağan 73 yaşında hayatını kaybetti
<p>GÜZİN ÇORAĞAN<br /> <br /> "Bizimkiler" dizisinde 'Almancı Davut’un eşi rolüyle hafızalara kazınan Güzin Çorağan 73 yaşında hayatını kaybetti</p>
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ARİF ŞENTÜRK

Rumeli türkülerinin usta sesi Arif Şentürk  81 yaşında hayatını kaybetti.
<p>ARİF ŞENTÜRK<br /> <br /> Rumeli türkülerinin usta sesi Arif Şentürk  81 yaşında hayatını kaybetti.</p>
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HÜSEYİN ELMALIPINAR

Hüseyin Elmalıpınar, 3 Mart 2022 tarihinde Şişli Feriköy Mahallesi'nde yürürken kalp krizi geçirdi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 51 yaşındaki oyuncu hayatını kaybetti.
<p>HÜSEYİN ELMALIPINAR<br /> <br /> Hüseyin Elmalıpınar, 3 Mart 2022 tarihinde Şişli Feriköy Mahallesi'nde yürürken kalp krizi geçirdi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 51 yaşındaki oyuncu hayatını kaybetti.</p>
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FÜSUN GÜNUĞUR

Bir döneme damga vuran 'Beni Unutma' dizisinin başrol oyuncularından Füsun Günuğur, 70 yaşında hayatını kaybetti.
<p>FÜSUN GÜNUĞUR<br /> <br /> Bir döneme damga vuran 'Beni Unutma' dizisinin başrol oyuncularından Füsun Günuğur, 70 yaşında hayatını kaybetti.</p>
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