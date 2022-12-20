EYT'de ''kademeli emeklilik'' detayı! EYT maaşlarının yatacağı tarih belli oldu

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik çalışmada sona gelindi. Yaş sınırı konusunda kademeli emeklilik uygulanacağı öne sürüldü.



Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde geri sayım başladı. İş Kanunu'ndaki bazı ince ayrıntılar EYT düzenlemesinden yararlanmak için kapı açabilir. Aynı iş yerinde 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olup primi yatırılmayanlar için dava yolu açık bulunuyor.



Örneğin bir işletmede 1997'de işe başlayıp, prim ödemesi Mayıs 1999'da başlayan çalışan dava açarak EYT'li olabilir. Aynı işyerinde çalışmaya devam ettiği için 5 yıllık zaman aşımı süresi işlemiyor.



KADEMELİ EMEKLİLİK

Sabah'ın haberine göre; Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT'ye ilişkin yasal düzenlemenin 26 Aralık'ta açıklanması bekleniyor. Yaş sınırı konusunda bugüne kadar resmi ağızdan bir açıklama gelmedi.



Kulislere sızdırılan bilgilerde farklı yaş aralıklarıyla kademeli emeklilik uygulanacağı öne sürüldü. Yaş sınırı konusunda son sözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vermesi bekleniyor. Tüm EYT'lilerin gözü hafta başında yapılacak Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'da olacak.



DAVA AÇMA HAKKI VAR

EYT'lilerin eksik primlerini tamamlamaları için birçok borçlanma yöntemi bulunuyor. Erkekler askerlik, kadınlar doğum borçlanması yaparken, Bağ-Kur'lular da ihya ile eski günlerini kazanabiliyor. Sigorta girişi olup da primi yatırılmayan ya da hiç sigortası yapılmayanların da hizmet tespit davası açma hakkı var.



Hizmet tespit davalarında 5 yıllık zaman aşımı süresi bulunuyor. Ancak sigorta yapılıp primlerin yatırılmadığı, SGK denetmenlerince yapılan incelemede delillerin ortaya konması durumunda hakkı ortaya çıkıyor. Ayrıca sigortasız çalışılan iş yerinde ilerleyen dönemde sigortası yapılan çalışanlar geriye doğru tescil davası açabiliyor.



Yargıtay da, "günsüz işe giriş" durumunda işe giriş bildirgesinin verilmiş olmasının zaman aşımını ortadan kaldıracağı yönünde karar veriyor. Ancak o dönem bordro kayıtlarına ulaşmak büyük önem taşıyor. Bunun için işyerinin bağlı olduğu SGK merkezine başvurabilir. Bordro bulunmazsa dava açılabilir.



EMEKLİLİK SÜRECİ NASIL BAŞLAYACAK?

EYT düzenlemesinin yeni yılda Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Hak sahiplerinin de ocak ayı itibarıyla emeklilik dilekçesi vermesi öngörülüyor. SGK mevzuatına göre emeklilik dilekçesinin verildiği aydan sonra ki aydan itibaren hak sahibinin maaş hesaplaması başlayacak.



Yani ocak ayında başvuru yapan bir EYT'linin 1 Şubat itibarıyla aylık hesaplaması yapılacak. Emeklilik işlemlerinin tamamlanmasının ardından EYT'liler şubat ayından itibaren toplu ödeme alacak.



İŞE GİRİŞ TARİHİ NASIL ÖNE ÇEKİLİR?

İş Kanunu'na göre, borçlanılan süre sigorta girişinden önceki bir süreye ait ise o zaman borçlanılan süre kadar sigorta girişi geriye çeker. Buna göre, 2000 yılında ilk defa sigortalı olan bir kişi 1995-1996 yıllarında askerlik yaptıysa ya da yurtdışı çalışması, avukatlık stajı, doktorların fahri asistanlıkta geçen süreleri sigorta girişinden önceyse borçlanılan süre kadar geriye çeker.



EYT'LİLER 2 MAAŞI TOPLU ALACAKLAR



Öte yandan EYT takvimine ilişkin tahminlerini bpaylaşan Faruk Erdem, 26 Aralık'ta yılın son Kabine toplantısı var. Orada EYT'nin kamuoyu ile paylaşılmasını bekliyorum. 15 Ocak'a kadar ise tasarının yasalaşmasını daha sonra ise Ocak'ın ikinci haftası itibarıyla başvurular başları. 1 Şubat'ta maaşlar hesaplanmaya başlar ve 1 Mart haftası Ocak ve Şubat maaşı toplu olarak ödenir." ifadelerini kullandı.

