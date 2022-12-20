isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA-tulumba-siparisi

EYT İÇİN İŞE GİRİŞ TARİHİ NASIL ÖNE ÇEKİLİR?

EYT İÇİN İŞE GİRİŞ TARİHİ NASIL ÖNE ÇEKİLİR?
ISPARTA
G.Tarihi: 20.12.2022 11:13
801645 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
EYT'de ''kademeli emeklilik'' detayı! EYT maaşlarının yatacağı tarih belli oldu
Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik çalışmada sona gelindi. Yaş sınırı konusunda kademeli emeklilik uygulanacağı öne sürüldü.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde geri sayım başladı. İş Kanunu'ndaki bazı ince ayrıntılar EYT düzenlemesinden yararlanmak için kapı açabilir. Aynı iş yerinde 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olup primi yatırılmayanlar için dava yolu açık bulunuyor.

Örneğin bir işletmede 1997'de işe başlayıp, prim ödemesi Mayıs 1999'da başlayan çalışan dava açarak EYT'li olabilir. Aynı işyerinde çalışmaya devam ettiği için 5 yıllık zaman aşımı süresi işlemiyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK
Sabah'ın haberine göre; Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT'ye ilişkin yasal düzenlemenin 26 Aralık'ta açıklanması bekleniyor. Yaş sınırı konusunda bugüne kadar resmi ağızdan bir açıklama gelmedi.

Kulislere sızdırılan bilgilerde farklı yaş aralıklarıyla kademeli emeklilik uygulanacağı öne sürüldü. Yaş sınırı konusunda son sözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vermesi bekleniyor. Tüm EYT'lilerin gözü hafta başında yapılacak Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'da olacak.

DAVA AÇMA HAKKI VAR
EYT'lilerin eksik primlerini tamamlamaları için birçok borçlanma yöntemi bulunuyor. Erkekler askerlik, kadınlar doğum borçlanması yaparken, Bağ-Kur'lular da ihya ile eski günlerini kazanabiliyor. Sigorta girişi olup da primi yatırılmayan ya da hiç sigortası yapılmayanların da hizmet tespit davası açma hakkı var.

Hizmet tespit davalarında 5 yıllık zaman aşımı süresi bulunuyor. Ancak sigorta yapılıp primlerin yatırılmadığı, SGK denetmenlerince yapılan incelemede delillerin ortaya konması durumunda hakkı ortaya çıkıyor. Ayrıca sigortasız çalışılan iş yerinde ilerleyen dönemde sigortası yapılan çalışanlar geriye doğru tescil davası açabiliyor.

Yargıtay da, "günsüz işe giriş" durumunda işe giriş bildirgesinin verilmiş olmasının zaman aşımını ortadan kaldıracağı yönünde karar veriyor. Ancak o dönem bordro kayıtlarına ulaşmak büyük önem taşıyor. Bunun için işyerinin bağlı olduğu SGK merkezine başvurabilir. Bordro bulunmazsa dava açılabilir.

EMEKLİLİK SÜRECİ NASIL BAŞLAYACAK?
EYT düzenlemesinin yeni yılda Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Hak sahiplerinin de ocak ayı itibarıyla emeklilik dilekçesi vermesi öngörülüyor. SGK mevzuatına göre emeklilik dilekçesinin verildiği aydan sonra ki aydan itibaren hak sahibinin maaş hesaplaması başlayacak.

Yani ocak ayında başvuru yapan bir EYT'linin 1 Şubat itibarıyla aylık hesaplaması yapılacak. Emeklilik işlemlerinin tamamlanmasının ardından EYT'liler şubat ayından itibaren toplu ödeme alacak.

İŞE GİRİŞ TARİHİ NASIL ÖNE ÇEKİLİR?
İş Kanunu'na göre, borçlanılan süre sigorta girişinden önceki bir süreye ait ise o zaman borçlanılan süre kadar sigorta girişi geriye çeker. Buna göre, 2000 yılında ilk defa sigortalı olan bir kişi 1995-1996 yıllarında askerlik yaptıysa ya da yurtdışı çalışması, avukatlık stajı, doktorların fahri asistanlıkta geçen süreleri sigorta girişinden önceyse borçlanılan süre kadar geriye çeker.

EYT'LİLER 2 MAAŞI TOPLU ALACAKLAR

Öte yandan EYT  takvimine ilişkin tahminlerini bpaylaşan Faruk Erdem, 26 Aralık'ta yılın son Kabine toplantısı var. Orada EYT'nin kamuoyu ile paylaşılmasını bekliyorum. 15 Ocak'a kadar ise tasarının yasalaşmasını daha sonra ise Ocak'ın ikinci haftası itibarıyla başvurular başları. 1 Şubat'ta maaşlar hesaplanmaya başlar ve 1 Mart haftası Ocak ve Şubat maaşı toplu olarak ödenir." ifadelerini kullandı.
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ZAM ORANLARI 'KONTROL' ALTINDA OLACAK
Asgari ücrete gelecek zam için nefesler tutuldu!
FETÖ/PDY Mensubu, Isparta Merkezde Yakalandı
AKARYAKIT FİYATLARI YİNE DEĞİŞTİ
EYT İÇİN İŞE GİRİŞ TARİHİ NASIL ÖNE ÇEKİLİR?
Isparta'da Glütensiz ve Doğal Gıdalar için Gurme Pazarı Hizmete Açıldı
Isparta'da soba faciası: Ev yandı
Selçuklu Tulumbacısı Isparta Şubesi açıldı
Isparta'da emniyetten büyük operasyon
Kara kış kapıya dayandı: Isparta'ya kar geliyor!
Para Uzman Uyardı: Kimyasal maddelerle...
Kaya Balık Isparta'da taze balık bulabileceğiniz EN İYİ yer
ISPARTA'DA KUNDURACILAR SİTESİNDE İNDİRİM GÜNLERİ BAŞLADI
Şanlıurfa'nın popüler gastronomi yemekleri Isparta'da
Merkez Bankası anketi yayımladı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
Altın fiyatları için büyük tahmin: Bu rakam adım adım gelecek
BENZİN FİYATLARINA ZAM GELDİ
ISPARTA KOSGEB'DEN ÖNEMLİ DUYURU
Isparta'da Tezcan Müzik Akademi ile “enstrümanların kralı” olun!
ISPARTA'DA ''REKOR KATILIM''
ISPARTA'DAKİ BENİ DİNLER MİSİN PROJESİ TÜRKiYEYE ÖRNEK OLDU
Isparta'da Yunus Timleri suçlulara geçit vermiyor!
ISPARTA'DA PROTEZ SAÇ İÇİN TEK ADRES YÜKSEL HAİR CONCEPT!
ISPARTA HALK ET, SÜT ÜRÜNLERİ REYONUNU AÇTI
Özel okullar için emsal niteliğinde karar
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama isparta-sinema-bileti-al-online-cine-gold isparta-beyaz-esya-kampanya-indirim-arcelik-bayisi-servisi isparta-kuyumcu-altinis-indirim-ucuz-pirlanta-kampanya-altin isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-URFA-KEBAP-LAHMACUN-siparis- isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-CORBACİ-SİRDAN-KELLE-PACA-İSKEMBE-MUMBAR isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-keman-baglama-bateri-saz-yan-flut-bale-piyano-keman-org-gitar-kursu-kurslari isparta-kasap-kofte-izgara-tavuk-sis-kuzu-kokorec isparta-telefon-kilifi-aksesuar-elektronik-bilgisayar isparta-ic-giyim-atlet-kulot-body-tayt-sutyen-fantezi-corap-mayo-termal-siparis-telefon isparta-aktar-sifali-bitkiler-bitkisel-yaglar-zayiflama-merkezi-kremleri isparta-prefabrik-konteyner-ev-konut-ucuz isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, isparta-guzellik-merkezi-salonu-manikur-kalici-makyaj-protez-tirnak isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

DÜNYA’NIN ÖĞRENCİLERİ EĞİRDİR’DE BULUŞTUDÜNYA’NIN ÖĞRENCİLERİ EĞİRDİR’DE BULUŞTU14 Aralık 2022
Hububat sektörü Isparta için önemliHububat sektörü Isparta için önemli13 Aralık 2022
ISPARTA'DA PROTEZ SAÇ İÇİN TEK ADRES YÜKSEL HAİR CONCEPT!ISPARTA'DA PROTEZ SAÇ İÇİN TEK ADRES YÜKSEL HAİR CONCEPT!15 Aralık 2022
Doğalgaz geldi, altyapı sorunları çözüldüDoğalgaz geldi, altyapı sorunları çözüldü15 Aralık 2022
EYT İÇİN İŞE GİRİŞ TARİHİ NASIL ÖNE ÇEKİLİR?EYT İÇİN İŞE GİRİŞ TARİHİ NASIL ÖNE ÇEKİLİR?20 Aralık 2022
Mehmet Tönge Mahallesi Kapalı Pazaryerinde çalışmalar devam ediyorMehmet Tönge Mahallesi Kapalı Pazaryerinde çalışmalar devam ediyor17 Aralık 2022
ISPARTA'DA ''REKOR KATILIM''ISPARTA'DA ''REKOR KATILIM''15 Aralık 2022
Türk Kadınlar Birliği Isparta Şubesi’nden Örnek DavranışTürk Kadınlar Birliği Isparta Şubesi’nden Örnek Davranış16 Aralık 2022
Başkan Başdeğirmen: Hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlayacakBaşkan Başdeğirmen: Hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlayacak14 Aralık 2022
Başkan Başdeğirmen: Gençlerimizin fikir ve projelerini önemsiyoruzBaşkan Başdeğirmen: Gençlerimizin fikir ve projelerini önemsiyoruz14 Aralık 2022
26. TÜKETİCİ ODÜLLERİ SAHİPLERİNİ BEKLİYOR26. TÜKETİCİ ODÜLLERİ SAHİPLERİNİ BEKLİYOR15 Aralık 2022
Isparta'da SDÜ Hastanesi'nde bir ilk!Isparta'da SDÜ Hastanesi'nde bir ilk!13 Aralık 2022
Şanlıurfa'nın popüler gastronomi yemekleri Isparta'daŞanlıurfa'nın popüler gastronomi yemekleri Isparta'da16 Aralık 2022
Isparta'da Tarihi Kunduracılar Sitesi İndirim Günleri BaşladıIsparta'da Tarihi Kunduracılar Sitesi İndirim Günleri Başladı16 Aralık 2022
AKARYAKIT FİYATLARI YİNE DEĞİŞTİAKARYAKIT FİYATLARI YİNE DEĞİŞTİ20 Aralık 2022
KONAKLAMADA YENİ DÖNEM OCAK'TA BAŞLIYOR!KONAKLAMADA YENİ DÖNEM OCAK'TA BAŞLIYOR!14 Aralık 2022
ISPARTA'DA HEM ESNAF HEM VATANDAŞ KAZANACAKISPARTA'DA HEM ESNAF HEM VATANDAŞ KAZANACAK14 Aralık 2022
Isparta'da Kış Tedbirleri Toplantısı YapıldıIsparta'da Kış Tedbirleri Toplantısı Yapıldı14 Aralık 2022
​Isparta spor şehri oldu​Isparta spor şehri oldu17 Aralık 2022
Isparta'da emniyetten büyük operasyonIsparta'da emniyetten büyük operasyon19 Aralık 2022