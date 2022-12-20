Isparta'nın yeni gıda markası Gurme Pazarı açıldı.
''Üreticiden mutfağınıza'' sloganıyla istiklal mahallesi (istasyon caddesi)'ne açılan Gurme Pazarı, tamamen doğal, hiçbir katkı maddesi ve koruyucu içermeyen organik ürünleri hijyenik koşullarda sunuyor. Özellkle glütentsiz gıdaları ile Isparta'da tek adres.
Gurme Pazarı ürünleri açılışa özel yüzde 10'luk bir indirimde yaptı. Firma hakkında ve ürünleri ile ilgilli tüm detayları gurmepazari.com.tr sitesinden inceleyebilirsiniz.
GENEL ÜRÜN KATEGORİLERİ ŞU ŞEKİLDE:
- Şeker İlavesiz & Katkısız Sağlıklı atıştırmalıklar.
- Glütensiz ve Şeker İlavesiz Gıda Ürünleri
- Çocuklar İçin Özel Gıdalar
- Günlük Üretilen Süt Ürünleri
- Kahvaltılıklar
Telefon
05326799921
mertcakar@gurmepazari.com.tr
Adres
İstiklal mahallesi 114,cadde Tuna sitesi
No:53/9 ISPARTA
@gurmepazaricomtr
GURME PAZARI HAKKINDA
Toplumda artan eğitim seviyesi ile birlikte bilinçlenen tüketiciler sayesinde doğal ve organik ürünlere olan ilgi artmıştır. Ancak günümüzde koruyucusuz, katkı maddesiz ve doğal ürün bulmak zahmetli bir hal almaktadır. Bizler de bu durumu kolaylaştırmak, organik ve doğal ürünleri sizlere en uygun ve en hızlı şekilde ulaştırmak için GURME PAZARI’nı kurmaya karar verdik.
Kendi markalarımız "GURME PAZARI” ve “POWFULİM” ''Üreticiden Mutfağınıza'' giden bir öykü. Üreticiden mutfağınıza sloganıyla çıktığımız bu yolda gıda mühendislerimizin kontrolünde sizlere en yüksek kaliteyi en uygun fiyatlarla ulaştırmayı hedefliyoruz.
“GURME PAZARI” ve “POWFULİM” markalarımız sadece bir gıda markası olmayıp aynı zamanda arkasında derin sorumluluklar ve hedefler barındırmaktadır. “Gurme Pazarı” ve “POWFULİM”, yoksullukla mücadele, kuraklıkla mücadele ve gıda güvenliği olmak üzere üç temel sorunu ortadan kaldırmak için ortaya çıkmış bir markadır.
2020 yılının ilk aylarından itibaren başlayan ve halen devam eden araştırmalarımızla siz değerli müşterilerimize gittikçe büyüyen ekibimiz ile birlikte hizmet vermeye devam etmekteyiz.
Kendini önemseyen ve sağlıklı beslenmek isteyen tüm dostlarımız için tamamen doğal, hiçbir katkı maddesi ve koruyucu içermeyen organik ürünleri hijyenik koşullarda soğuk zincir yöntemi ile göndererek damağınızda keyifli tatlar bırakmak için buradayız ve bu konuda oldukça iddialıyız.
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