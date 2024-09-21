EYT’de Yeni Dönem Resmen Başladı: Emekliler ve İşverenler Dikkat

Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ı (EYT) doğrudan ilgilendiren önemli bir düzenleme, 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdi. Vergi kanunlarında yapılan değişiklikler, Temmuz ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilmiş, ardından 2 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Bu düzenlemenin bazı maddeleri 1 Eylül’den itibaren uygulanmaya başlandı.

En önemli değişikliklerden biri, EYT kapsamında emekli olan ve aynı iş yerinde çalışmaya devam edenler için işverenlere sağlanan yüzde 5 oranındaki Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) desteğinin sonlanması. Daha önce Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanan bu prim ödemesi artık işverenler tarafından ödenecek.

Bu düzenleme ile birlikte, işverenler, 1 Eylül’den itibaren EYT’li çalışanları için asgari ücret üzerinden aylık 1.013 TL daha fazla sosyal güvenlik primi ödeyecekler. Ayrıca, kısa vadeli sigorta kolları prim oranı yüzde 2,5’e çıkarılarak, işverenlerin her bir çalışan için en az 50 TL daha fazla prim ödemesi gerekecek.

Bu yeni düzenlemeler işverenler açısından ek maliyetler getirirken, EYT’lileri de dolaylı olarak etkileyebilir.