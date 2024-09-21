KKTC’de Asgari Ücrete Yüzde 20 Zam! Yeni Rakam Belli Oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) asgari ücrete %20 oranında zam yapıldı. Alınan karar doğrultusunda, Eylül 2024 itibarıyla asgari ücret 35.188 TL’ye yükseltildi. Bu, 2024 yılı içinde yapılan üçüncü zam oldu ve yılın istisnai ekonomik koşulları nedeniyle gerçekleştirildi.

KKTC Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, zam haberini duyurarak asgari ücretin yıl başında 16 bin TL, Mayıs ayında ise 29 bin TL olduğunu hatırlattı. Asgari ücretin normalde yılda iki kez artırıldığı, ancak bu yılki yüksek enflasyon nedeniyle üçüncü bir zam yapıldığını belirtti.

Türkiye’de Asgari Ücret İçin Geri Sayım Başladı

Türkiye'de ise asgari ücret belirleme süreci Aralık ayında başlayacak. Merkez Bankası, 2024 yılı enflasyon beklentisini %43,14 olarak öngörüyor. Bu tahmine göre, 2025 yılı asgari ücretinin brüt 28.631,58 TL, net 24.336,84 TL olacağı tahmin ediliyor.