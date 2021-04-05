EYLÜL MİNEL'DEN SICAK TAHİN

SATIŞA ÇIKTI!

Isparta'da gül ve lavanta ürünleriyle öne çıkan Eylül Minel Lokum Fabrikası, yeni tahin değirmeni ile doğal susamdan çekilmiş taze sıcacık tahin satışına başladı.

Adres:

Telefon:

0246 500 37 00

WhatsApp:

Website:

www.eylulminel.com

TAHİN HAKKINDA KISA BİLGİ...

Diğer Faydaları...

Beyni güçlendirir.

Kalp sağlığını korur.

Şişliği azaltır.

Astıma iyi gelir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bakır, fosfor, kalsiyum gibi çeşitli mineraller içerdiği için kemik yoğunluğunu artırır.

İltihabı olumlu etkiler.

Beyin sağlığına iyi gelir.

Modernevler mahhallesi 102. cadde No:74/ADiyet yapmak isteyenler içinde tok tutan besinlerden biridir. Peki Tahinin sağlığa faydaları nelerdir?Ülkemizde ise genellikle tahin, pekmez ile kahvaltılarda tüketilir. Tahin içeriğinde kalsiyum, fosfor, potasyum, magnezyum, demir, bakır ve çinko gibi minerallerle birlikte E vitamini de bulundurmaktadır. Bunların vücudumuza faydaları ise saymakla bitmez. Yapılan araştırmalarda modern çağda artan kronik yorgunluk gibi hastalıkların tedavisinde olumlu sonuçlar verir. Kahvaltıda tüketilen bir kaşık tahin gün boyu vücudun enerjisini yükseltir.- Tahin içermiş olduğu omega 3 yağ asitleri sayesinde, kalpte iltihaplara bağlı olarak gelişen kardiovaskuler hastalıkları önler. Kolesterol seviyesini dengeler.- Tahin bağışıklık sistemini destekleyen demir, çinko, selenyum gibi minareler bakımından oldukça zengindir. Bu sayede 5 yemek kaşığı tahin tüketildiğinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.Aynı zamanda tahin saçların hücre yapısını kuvvetlendirir ve cilde sürüldüğünde ışıltı sağlar.