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Isparta'da bir kumar operasyonu

Isparta'da bir kumar operasyonu
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ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
 
 
31.03.2021 günü saat 21.36 sıralarında idaremiz Bağlar Mahallesinde bulunan bir adreste kumar oynandığı ve pandemi kurallarının ihlal edildiği ihbarları üzerine gerçekleştirilen araştırma ve çalışmalar neticesinde alınan arama kararına istinaden yapılan aramada; içeride toplam 8 şahsın bulunduğu, bu şahıslardan E.D. ve S.K. isimli şahısların Büyük veya Küçükbaş Hayvan Hakkında Hırsızlık Suçundan 5’er yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı, söz konusu yerin ruhsatsız olarak faaliyet gösteren umuma açık yer haline getirildiği, 417 adet iskambil kâğıdı, 185 TL para bulunduğunun tespit edilmesi üzerine;
 
Bahse konu ikamet sahibi hakkında Kumar Oynanmasına Yer ve İmkân Sağlama Suçundan adli işlem başlatılmış, adreste bulunan şahıslara Kabahatler Kanunu’nun 34. Maddesi gereğince kumar oynamaktan ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince toplam 34.552 TL İdari Yaptırım uygulanmış, ruhsatsız umuma açık yer haline getirilen iş yeri mühürlenerek kapatılmıştır.
   
         Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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