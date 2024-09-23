Evlenecek Çiftlere Müjde: 150 Bin TL Faizsiz Kredi İçin Kolay Başvuru!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlilik hazırlığında olan gençlere 150 bin TL faizsiz kredi desteği sağlamak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Bu destekle gençlerin finansal ihtiyaçlarını daha hızlı ve kolay karşılayabilmeleri için ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresinde özel bir platform oluşturuldu.

Yeni sistem, evlilik kredisine dair detaylı bilgilere, başvuru kılavuzuna ve güncel duyurulara erişim sağlıyor. İlk olarak deprem bölgelerinde pilot uygulama başlatılan proje, doğurganlık oranı düşük illere de genişletilerek Osmaniye’yi de kapsayacak şekilde genişledi.

Başvurular, web sitesi üzerinden tek tıkla yapılabilecek. Ayrıca, evlilik öncesi gençler için Aile Eğitimi, Hukuk, İktisat, Medya ve Sağlık gibi konularda eğitim içerikleri de sunuluyor. Bu adımla, genç çiftlerin evlilik süreçleri boyunca hem finansal hem de sosyal destek alması hedefleniyor.