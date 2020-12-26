EVDE KALARAK ISPARTA’YI KEŞFET -6

KOVADA GÖLÜ MİLLİ PARKI ve AŞAĞI GÖKDERE KÖYÜ (EĞİRDİR)

Covid-19 pandemisiyle mücadelemiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu mücadeleye sizler de zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayarak destek olun. Mücadelenin üç basit kuralı var: MASKE+MESAFE+TEMİZLİK Bu dönemde dilediğimiz gibi gezemesek de bizler Isparta’nın güzelliklerini sizler için görüntüledik. Evde kalarak da Isparta’nın eşsiz güzelliklerini görebilirsiniz.Kovada Gölü Milli Parkı: Eğirdir İlçesi’nin 29 kilometre güneyinde bulunan Kovada Gölü, oldukça sığ bir göldür. Benzersiz flora zenginliği ve yaban hayatı çeşitliliğinin yanı sıra, açık havada dinlenme imkanı bakımından büyük potansiyele sahip olması, Kovada Gölü ve çevresini milli park yapmaya yetmiştir. 6534 hektar büyüklüğündeki milli park ve çevresinde, doğa araştırması, kamp yapma, yürüyüş, manzara seyretme, kuş gözlemciliği ve tırmanma yapılabilmektedir.Milli parka ulaşıldığında alanla ilgili daha detaylı bilgi ve yürüyüş rotası seçenekleri ziyaretçi tanıtım merkezinden öğrenilebilir. Tanıtım merkezi önünden başlayan patika, kısa bir süre sonra küçük bir iskeleye ulaşır. Burası fotoğraf çekmek için ideal noktalardan biridir.Güzergah üzerinde yaklaşık 100 metre ilerlendiğinde karşılaşılan patika ayrımında sağa doğru, göl kıyısı boyunca ilerlenir. 200 metre sonra ikinci iskeleye ulaşılır. İskeleden 100 metre sonraki yol ayrımında, yürüyüş kısa tutulmak isteniyorsa sola, uzun bir yürüyüş yapılmak isteniyorsa düz gitmek gerekir. Ayrımda düz gidildiğinde yaklaşık 1,5 kilometrelik bir güzergah ile yarımadanın etrafı dolaşılır.Yarımadanın en yüksek noktasında, muhteşem göl fotoğrafları çekilebilecek gözetleme kulesine ulaşılır. Kuleden sonra 900 metre süren bir yürüyüşle ziyaretçi tanıtım merkezine ulaşılır ve parkur bitirilir. Parkur uzunluğu 3 kilometredir.Aşağı Gökdere Köyü : Eğirdir ilçesine bağlı olan köy, orman varlığı ile ön plana çıkıyor. Köy içinden eski köy alanına doğru geniş yoldan ilerlerken yol boyunca yanı başınızda akan Kovada Çayı’nın sesine kuş cıvıltıları da eşlik ediyor. Yolda ilerlerken göreceğiniz ağaç gövdesine sarılı onlarca metre uzunluğundaki sarmaşıklar muhteşem bir görüntü sunuyor. Akarsu yönünden zengin olan köydeki alabalık tesislerinde muhteşem manzara eşliğinde yemek yenebilir. Akarsu üzerine kurulu kamelyalar ve salıncaklar hoşça vakit geçirmek için ideal.