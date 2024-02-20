Ev Sahiplerinden Kiracılara Zorunlu Belge Talebi ve Yaşanan Anlaşmazlıklar

Son dönemde artan göç dalgası, kiralık ve satılık konut fiyatlarını yükselttiği için ev sahipleri ile kiracılar arasında anlaşmazlıklar artmış durumda. Ev sahipleri, düzenli kira ödemeleri yapan kiracıları tahliye etmekte zorlanırken, çözüm olarak açık tarihli tahliye taahhüdü imzalatmaya başlamış durumda.

Ev sahipleri, bu taahhüdü imzalayan kiracılarla anlaşmazlık yaşandığında taahhüdün işleme alınmasıyla evden çıkarma hakkına sahip oluyorlar. Ancak, bu belgeyi imzalamaktan kaçınan kiracılar da mevcut.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) Gayrimenkul Faaliyetleri Komite Başkanı Hülya Tükenmez, kira bedellerinin Antalya'da en düşük 10.000 TL'den başladığını belirtiyor. Öğrencilerin şehre gelmesiyle kira sorununun karmaşık hale geldiğini ifade eden Tükenmez, hazine arazilerinin konutlara dönüştürülmesinin bu sorunu çözebileceğine dikkat çekiyor.

Hülya Tükenmez, tahliye taahhüdü konusunda bir zorunluluk olduğunu ve kiracıların bu taahhüdü mecburen imzaladığını söylüyor. En düşük kira bedelinin 10.000 TL olduğu bir ortamda, mülk sahiplerinin hukuki yollara başvurduğunu ifade ediyor. Ayrıca, tahliye taahhüdü olmadan ev kiraya verilmediğini vurguluyor.

Uzmanlar, mülk sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklarda tahliye taahhüdünün işleme alınması için mahkeme yoluna başvurulduğunu ve bu sürecin dosya yoğunluğu nedeniyle 1 ila 2 yıl kadar sürebileceğini belirtiyorlar. Bu durum, kiracılar için güvence sağlasa da uzun mahkeme süreçleri nedeniyle zaman kaybına neden olabilir.