Evini kiraya veren emekliler önemli uyarı

Emeklilere Kirada Olan Konutları İçin Vergi Uyarısı

Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, Maliye Bakanlığı'nın kira gelir vergisi konusunda bir çalışma başlattığını ve Mersin'de de bu uygulamanın etkin olduğunu belirtiyor. Kiracılara tebligatların dağıtıldığını ifade eden Canpolat, kirada olan konut sahiplerini zamanında kira gelir vergisi beyannamesini vermek konusunda uyarıyor.

Canpolat, vergilerin devlet gelirlerinde önemli bir kalemi oluşturduğunu vurgulayarak, kirada konutu bulunan mülk sahiplerini cezai işlemlerle karşılaşmamak için kira gelir vergisi beyannamesini zamanında verme konusunda hassas olmalarını öneriyor. Emeklilerin vergi muafiyetleri bulunduğunu ancak kira gelir vergisi beyannamesi için böyle bir muafiyetin olmadığını belirten Canpolat, emeklilere bu konuda dikkatli olmaları çağrısında bulunuyor.