Ekonomist Hatice Kolçak: Borcu Olanlara Önemli Uyarılar ve Yatırım Tavsiyeleri

Ekonomist Hatice Kolçak, altın ve dolar yatırımı yapanları uyararak önemli tavsiyelerde bulundu. Kolçak, doların 37-38 TL'ye kadar yükselebileceğini belirterek, borcu olanlara yönelik kritik uyarılarda bulundu.

Kolçak, dolar ve altın borcu olanların bu borçları hemen ödemeleri gerektiğini vurgulayarak, "Piyasadaki ikilem dolar artar mı artmaz mı? Doların artması gerekiyor. Çünkü ihracat sürdürülemez durumda. Artık kur yukarı gittiğinde bunu engelleyecek rezervimiz yok. Peki ne yapmalı? Borcu olanlar, özellikle esnaf ve iş yapan kişiler, borçlarını bir an önce ödemeli. Dolar ve altın borcu tutmamalı. Mümkünse elinizde nakit bulundurun. Varlıkları korumak önemli. Elinizdeki imkanları korumak önemli. Bunlara dikkat edin." dedi.

Ayrıca, Kolçak uzun vadeli yatırım yapacaklara gram altını önerirken, borcu olanlara kısa vadede dolar yatırımı yapmalarını tavsiye etti. Gram altının hala alınabilir seviyede olduğunu belirten Kolçak, "Gram altından bahsediyorum. Ons altın fırsat dedik 1985'lere kadar geldi. Hemen toparladı. 1-2 gün kaldı ve şimdi 2013 dolar üzeri. Dolar da 31'i gördü. Tekrar aşağıya geldi. 30.84. Gram altın bence hala alınabilir." şeklinde ifade etti.

Ekonomist Hatice Kolçak'ın bu uyarıları ve tavsiyeleri, ekonomik dalgalanmalara karşı dikkatli olunması ve doğru yatırım kararları alınması konusunda önemli bilgiler içeriyor.