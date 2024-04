Et Fiyatlarına Zam Geldi

Son Dakika: Ete Yüzde 25 Zam Geldi

Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 25 oranında zam yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olan Et ve Süt Kurumu'nun bu kararı, piyasada dengesizliklere yol açabilir.

Daha uygun fiyatta et satan Et ve Süt Kurumu'nun önünde sabahın erken saatlerinde uzun kuyruklar oluştu. Ancak, geçerli olacak bu zam oranıyla birlikte uygun fiyatlı et satışı da olumsuz etkilenecek.

Ekonomik zorluklarla boğuşan vatandaşlar, bu zam haberiyle daha da sıkıntıya düşebilirler. Zira et fiyatlarındaki bu artış, pek çok aile bütçesini olumsuz yönde etkileyebilir.