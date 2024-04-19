Türkiye’de Kene Vakalarında Artış: İlk Ölüm Vakası ve Uyarılar

Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte Türkiye'de kene vakalarında artış yaşanıyor ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi hastalıkların yayılması endişe verici boyutlara ulaştı. Son olarak Erzurum'da bir kişinin KKKA'dan hayatını kaybetmesi, bu durumu daha da vurguluyor.

Uzman veteriner hekim ve Antalya Kuş Gözlem Topluluğu'ndan kuş gözlemcisi Gökçe Coşkun, kene vakalarındaki artışa dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. Doğada dolaşanların özellikle uzun pantolon ve çoraplar giymeleri gerektiğini belirtti.

Ayrıca, ıslak çayırlık alanlardan uzak durulması gerektiğini vurgulayan Coşkun, küçükbaş hayvanların dolaştığı bölgelerde daha fazla kene olabileceğini ifade etti. Eve dönüldüğünde vücudun kontrol edilmesinin önemine değindi, özellikle kasık bölgesi ve saç diplerinin kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

Kenenin çıkarılması esnasında dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Coşkun, kafa bölgesini tutup çıkarmanın önemine dikkat çekti. Ayrıca, kene ısırması sonrası ortaya çıkabilecek belirtiler konusunda bilgi verdi ve bu belirtilerle karşılaşıldığında hemen sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı.

Köpek ve kedilerin dış parazit tedavilerinin yapılması gerektiğini ve koruyucu tasma kullanılmasının önemine değinen Coşkun, kenelerin birçok ölümcül hastalığın taşıyıcısı olduğunu ve bu hastalıkların ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Özellikle KKKA'nın ölümcül olabileceğini ve bu nedenle kenenin çıkarılmasının uzmanlar tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.

Kuşların farklı keneleri taşıyabileceğini ve bu durumun riski arttırdığını belirten Coşkun, önlemlerin alınması gerektiğini ve bilinçli bir şekilde hareket edilmesinin önemine dikkat çekti.