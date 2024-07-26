Isparta İçin Şiddetli Yağış Uyarısı

Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor; bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı önlem almaları, açık alanlardan uzak durmaları konusunda uyardı. Özellikle sürücülerin dikkatli olmaları ve su birikintilerine karşı önlem almaları gerektiği vurgulandı.

Uyarı, 25 Temmuz 2024 Perşembe günü 13:00 ile 21:00 saatleri arasında geçerli olacak.