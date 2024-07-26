Isparta'da Kadastro Haritaları Yeniden Düzenleniyor

Isparta ili Merkez, Aksu, Eğirdir, Gönen, Keçiborlu, Senirkent ve Yalvaç ilçelerine bağlı toplam 36 birimde yaklaşık 100.342 parselde, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22/a maddesi uyarınca "Kadastro Haritalarının Yeniden Düzenlenmesi ve Tapu Sicilinde Gerekli Düzeltmelerin Yapılması" işi kapsamında önemli bir çalışma başlatıldı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi tamamlanan projede, yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak 19 Temmuz 2024 tarihinde çalışmalara başlandı.

Projenin Amacı ve Kapsamı

Bu proje ile teknik sebeplerle yetersiz kalan, uygulama niteliğini kaybeden, eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe uygunluk göstermeyen kadastral harita ve bilgilerin yeniden oluşturulması ve düzenlenmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin yapılması sağlanacak.

Modernizasyon ve Teknolojik Yenilikler

Projenin tamamlanmasının ardından, günümüz teknolojisi ile modernize edilecek kadastral harita ve bilgiler, halkımızın ve kamu/özel kurum ve kuruluşların kullanımına sunulacak. Bu çalışma, özellikle mülkiyet ve arazi yönetiminde büyük bir kolaylık sağlayacak olup, vatandaşların mülkleriyle ilgili işlemlerini daha hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirebilmelerine olanak tanıyacak.

Çalışma Süreci

Müdürlüğümüz denetiminde yürütülen çalışmalarda, ilgili parsellerin sınırları ve kadastro bilgileri yeniden düzenlenerek, doğru ve güncel verilere dayalı olarak tapu sicilinde gerekli düzeltmeler yapılacak. Proje sürecinde, modern teknolojiler ve hassas ölçüm cihazları kullanılarak haritalar en doğru şekilde oluşturulacak.

Bu kapsamlı projenin hayata geçirilmesi ile Isparta’nın kadastro haritaları, en güncel ve doğru bilgilerle donatılarak halkımızın hizmetine sunulmuş olacak. Bu yenileme çalışmaları, hem bireysel hem de kurumsal kullanım için büyük kolaylıklar ve doğruluk sağlayacak.



