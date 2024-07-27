Isparta'da Dolandırıcılık Olayı

Isparta'da 278.000 TL Dolandırıcılık Olayı

25 Haziran 2024 tarihinde, Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne müracaat eden Ş.Ö. isimli şahıs, kendisini yatırım danışmanı olarak tanıtan bir kişinin yönlendirmeleri sonucu banka hesaplarından 278.000 TL parasının şüpheli şahsa ait banka hesaplarına transfer edildiğini belirterek şikayetçi oldu.

Dolandırıcılık Büro Amirliği'nin Çalışmaları

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, müştekiye ait paranın transfer edildiği bankalar tespit edildi. Bankalarla yapılan görüşmeler sonucunda, paranın bir kripto şirketine gönderildiği bilgisine ulaşıldı. Şüpheli hesap sahibinin Gaziantep ilinde ikamet eden E.D. isimli şahıs olduğu belirlendi.

Tutuklama ve Adli Süreç

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yapılan koordineli çalışmalar sonucu, şüpheli E.D. yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda, E.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



