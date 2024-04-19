Daha Büyük Bir Deprem Olur mu? Uzmanlar Ne Diyor?

Tokat'ta Sulusaray merkezli olarak yaşanan dün gece 4.6 ve bugün ise 5.6 büyüklüğündeki depremler, kentte tedirginlik yarattı. Tokat depreminin ardından Prof. Şener Üşenmezsoy, Prof. Naci Görür ve Prof. Ahmet Övgün Ercan gibi uzmanlardan ardı ardına açıklamalar geldi.

ERCAN'DAN DAHA BÜYÜK DEPREM OLUR MU SORUSUNA YANIT

Yer bilimci Prof. Ahmet Övgün Ercan, Tokat'taki depremle ilgili yaptığı açıklamada, "kentte daha büyük bir deprem olur mu?" sorusuna cevap verdi. Ercan, Tokat'ın birinci derece deprem bölgesi olmadığını ve depremin Kuzey Anadolu kırığı üzerinde olmadığını belirtti. Depremin Çekerek Irmağı'nın ikincil derecedeki kırığı üzerinde gerçekleştiğini belirten Ercan, depremin orta büyüklükte olduğunu ifade etti. Ancak, daha büyük bir depremin olup olmayacağına bilimsel olarak yanıt vermenin mümkün olmadığını dile getirerek, kendi deneyimlerine dayanarak daha önce bilinmeyen gizli jeofizik bir kırığın büyük bir depreme yol açmayacağını söyledi. Ercan, depremin dağlık bir bölgede gerçekleşmesi nedeniyle hasarın az olmasını beklediğini ifade etti.

PROF. ÜŞENMEZSOY: ANA FAY HATLARINA DOĞRU DEVAMLILIĞI YOK

Prof. Şener Üşenmezsoy ise Tokat'taki depremin oluştuğu fay hakkında bilgi verirken, MTA'nın aktif tektonik haritasında yer almayan bir fay olduğunu belirtti. Depremin oluştuğu fayın transfer bir fay olduğunu ve ana fay hatlarına doğru devamlılığı olmadığını vurguladı. Üşenmezsoy, fayın sadece açılan çanakları sınırlayan bir fay olduğunu ifade etti.

NACİ GÖRÜR: 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİ NE ÇABUK UNUTTUNUZ

Prof. Naci Görür ise depremin oluştuğu fayın MTA canlı fay haritası üzerinde görünmediğini belirtti. Kalitesiz yapı stoklarına zarar verebileceğini dile getirdi. Görür, depremin öncü bir deprem olduğunu ve Anadolu Levhası içerisine uzanan bir kolda gerçekleştiğini söyledi. Ayrıca, deprem sonrası toplumun deprem gerçeğini unuttuğuna dikkat çekerek, deprem dirençli yerleşim alanları için talep edilmediğini ve 6 Şubat depremlerini hızla unutulduğunu belirtti.