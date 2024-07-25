ÖSYM'den KPSS Açıklaması: İtiraz Süreci Resmen Sona Erdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına yönelik itiraz sürecinin tamamlandığını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına yönelik itirazların komisyonlar tarafından incelendiğini ve değerlendirme sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanacağını belirtti.

Prof. Dr. Ersoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına yönelik itiraz süreci bugün itibarıyla sona ermiştir. Adaylarımızın ilettiği itirazlar, alanında uzman akademisyenlerden oluşan komisyonlarımız tarafından özenle incelenmektedir. İtirazların değerlendirme süreci, adaylarımızın herhangi bir hak kaybı yaşamamaları adına hızlıca tamamlanacaktır."

ÖSYM yetkilileri, adayların itirazlarının titizlikle ele alındığını ve sürecin adil bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı. İtiraz sonuçlarının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.