isparta-oto-ekspertizisparta-oto-ekspertiz

Isparta’da Şiddetli Yağış Kâbusa Dönüştü!

Isparta’da Şiddetli Yağış Kâbusa Dönüştü!
ISPARTA
G.Tarihi: 25.07.2024 21:52
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA

Isparta’da Şiddetli Yağış Kâbusa Dönüştü: Evler ve İşyerleri Sel Altında Kaldı, Belediye Yol Çöktü

Isparta, akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışlarla sarsıldı. Yoğun yağış, birçok evi ve işyerini sel altında bırakırken, altyapı eksiklikleri bir kez daha gözler önüne serildi. En çok etkilenen bölgelerden biri olan Fatih Mahallesi'nde, Belediyeye ait bir yolun çökmesi büyük tehlike yarattı.

Sel ve Su Baskınları Her Yeri Vurdu

Yağışlar, özellikle şehir merkezinde ve çevre mahallelerde hayatı felç etti. Su baskınları nedeniyle birçok ev ve işyeri kullanılmaz hale geldi. Fatih Mahallesi'nde ise durum daha da vahimdi; Belediye tarafından inşa edilen yol, yoğun su baskısına dayanamayarak çöktü. Mahalle sakinleri, büyük bir endişe ve çaresizlik içinde sel sularının çekilmesini bekledi.

İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu

Isparta İtfaiye ekipleri, selden etkilenen bölgelere hızla müdahale etti. Su tahliye çalışmaları aralıksız sürerken, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için büyük çaba sarf edildi. Ancak yoğun yağış ve yetersiz altyapı, ekiplerin işini oldukça zorlaştırdı.

Altyapı Sorunları Göz Ardı Ediliyor mu?

Her yağış sonrası aynı manzaranın yaşanması, Isparta'nın altyapı sorunlarını bir kez daha gündeme getirdi. Vatandaşlar, "Isparta'nın altyapısı yeterli değil mi? Belediye ilgilenmiyor mu?" sorularını sormaktan kendilerini alamadı. Özellikle sel baskınlarının sık sık yaşandığı mahallelerde yaşayanlar, bu sorunun artık çözüme kavuşturulmasını talep ediyor.

Belediye Eleştirilerin Hedefinde

Yaşanan olaylar sonrası gözler Isparta Belediyesi'ne çevrildi. Şehirde her yağış sonrası yaşanan bu sorunların, altyapı yetersizliğinden kaynaklandığını düşünen vatandaşlar, belediyenin gerekli önlemleri almamakla suçluyor. Fatih Mahallesi'nde yolun çökmesi, belediyenin altyapı projelerinin ne kadar sağlam olduğu konusunda ciddi şüpheler uyandırdı.

Belediye yetkililerinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, mağdur olan vatandaşlar, seslerini duyurmak için belediye binası önünde toplandı. Altyapı sorunlarının bir an önce çözülmesi ve daha fazla mağduriyet yaşanmaması için yetkililerden acil bir eylem planı bekleniyor.

"Bir Daha Aynı Sorunları Yaşamak İstemiyoruz"

Isparta'nın her yağışta aynı kabusu yaşaması, vatandaşları isyan noktasına getirdi. Şehir sakinleri, bir daha aynı sorunları yaşamak istemediklerini belirterek, belediyenin derhal kalıcı çözümler üretmesini talep ediyor. Altyapı yatırımlarının artırılması ve mevcut sistemlerin güçlendirilmesi, vatandaşların en büyük beklentisi haline geldi.

Isparta'nın bu altyapı sorunlarının bir an önce çözülmesi ve halkın güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için yetkililerin harekete geçmesi bekleniyor.

 

Whats-App-Image-2024-07-25-at-21-01-20Whats-App-Image-2024-07-25-at-21-01-18-1Whats-App-Image-2024-07-25-at-21-01-18Whats-App-Image-2024-07-25-at-21-01-19-1Whats-App-Image-2024-07-25-at-21-01-19-2Whats-App-Image-2024-07-25-at-21-01-19
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta’da Şiddetli Yağış Kâbusa Dönüştü!
Isparta İçin Şiddetli Yağış Uyarısı
Isparta'da Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Müdür Eryiğit İstifa EttiMÜDÜR ERYİĞİT İSTİFA ETTİ
Gece Yarısı Akaryakıta İndirim Geldi
Marketlerde Yeni Dönem
İkinci El Araç Alım Satımında Yeni Dönem
Emekliye 24 Bin TL Ödeme: SSK, Bağ-Kur Fark Etmiyor
Emeklilere Müjde
Naci Görür’den 3 Bölge İçin Uykuları Kaçıracak Açıklama
Emekli Promosyonunda Bu Hataları Sakın Yapmayın!
ÖSYM'den KPSS Açıklaması
Yapmayanlar Trafiğe Çıkamayacak
Isparta'da Pideci Yusuf: Odun Ateşinde Pişen Lezzetlerin Adresi
METEOROLOJİK UYARI
Isparta'da FETÖ/PDY Operasyonu
İda Butik'te %40'a Varan İndirim Fırsatını Kaçırmayın!
Isparta'da Kumar ve Fuhuş Operasyonları
Emeklilik Sisteminde Köklü Değişiklik: Erdoğan Açıkladı
Yastık Altı Altını Olanlar Dikkat! Kuyumcular Artık O Altınları Geri Almıyor
Ehliyetlere El Konulacak! Tüm Sürücüleri İlgilendiren Düzenleme
Pençe-Kilit'te 1 askerimiz şehit oldu
Ehliyet Alacaklara Yeni Direksiyon Sınavı Kuralları
200 Bin TL Cezadan Kaçamadılar
SGK'dan O Kişilere Çifte Maaş İmkanı Geldi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

gozde-balik-isparta-balik-siparis-telefon

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

isparta-oto-muzik-sistemleri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA CAM BALKON

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Ergün Enerji'den TommaTech Isı Pompaları ile Yüksek Verimli ÇözümlerErgün Enerji'den TommaTech Isı Pompaları ile Yüksek Verimli Çözümler19 Temmuz 2024
Isparta’da Şiddetli Yağış Kâbusa Dönüştü!Isparta’da Şiddetli Yağış Kâbusa Dönüştü!25 Temmuz 2024
Emeklilere MüjdeEmeklilere Müjde25 Temmuz 2024
Emeklilik Sisteminde Köklü Değişiklik: Erdoğan AçıkladıEmeklilik Sisteminde Köklü Değişiklik: Erdoğan Açıkladı22 Temmuz 2024
Isparta'da Pideci Yusuf: Odun Ateşinde Pişen Lezzetlerin AdresiIsparta'da Pideci Yusuf: Odun Ateşinde Pişen Lezzetlerin Adresi24 Temmuz 2024
Emekliye 24 Bin TL Ödeme: SSK, Bağ-Kur Fark EtmiyorEmekliye 24 Bin TL Ödeme: SSK, Bağ-Kur Fark Etmiyor25 Temmuz 2024
Pençe-Kilit'te 1 askerimiz şehit olduPençe-Kilit'te 1 askerimiz şehit oldu21 Temmuz 2024
Yastık Altı Altını Olanlar Dikkat! Kuyumcular Artık O Altınları Geri AlmıyorYastık Altı Altını Olanlar Dikkat! Kuyumcular Artık O Altınları Geri Almıyor22 Temmuz 2024
200 Bin TL Cezadan Kaçamadılar200 Bin TL Cezadan Kaçamadılar21 Temmuz 2024
Nur Pastanesi Demirköprü Şubesinin Serinleten Dondurma Çeşitleriyle TanışınNur Pastanesi Demirköprü Şubesinin Serinleten Dondurma Çeşitleriyle Tanışın19 Temmuz 2024
Isparta'da Ahmet'in Yeri: Kokoreç Mangal LezzetleriIsparta'da Ahmet'in Yeri: Kokoreç Mangal Lezzetleri20 Temmuz 2024
Naci Görür’den 3 Bölge İçin Uykuları Kaçıracak AçıklamaNaci Görür’den 3 Bölge İçin Uykuları Kaçıracak Açıklama25 Temmuz 2024
METEOROLOJİK UYARIMETEOROLOJİK UYARI24 Temmuz 2024
SGK'dan O Kişilere Çifte Maaş İmkanı GeldiSGK'dan O Kişilere Çifte Maaş İmkanı Geldi21 Temmuz 2024
Isparta'da Kumar ve Fuhuş OperasyonlarıIsparta'da Kumar ve Fuhuş Operasyonları22 Temmuz 2024
Ehliyetlere El Konulacak! Tüm Sürücüleri İlgilendiren DüzenlemeEhliyetlere El Konulacak! Tüm Sürücüleri İlgilendiren Düzenleme22 Temmuz 2024
İda Butik'te %40'a Varan İndirim Fırsatını Kaçırmayın!İda Butik'te %40'a Varan İndirim Fırsatını Kaçırmayın!22 Temmuz 2024
Şarkikaraağaç Helva Bayramı Kültür ve Sanat Festivali BaşladıŞarkikaraağaç Helva Bayramı Kültür ve Sanat Festivali Başladı19 Temmuz 2024
Isparta'da FETÖ/PDY OperasyonuIsparta'da FETÖ/PDY Operasyonu24 Temmuz 2024
Emekli Promosyonunda Bu Hataları Sakın Yapmayın!Emekli Promosyonunda Bu Hataları Sakın Yapmayın!25 Temmuz 2024