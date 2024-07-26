Isparta’da Şiddetli Yağış Kâbusa Dönüştü: Evler ve İşyerleri Sel Altında Kaldı, Belediye Yol Çöktü

Isparta, akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışlarla sarsıldı. Yoğun yağış, birçok evi ve işyerini sel altında bırakırken, altyapı eksiklikleri bir kez daha gözler önüne serildi. En çok etkilenen bölgelerden biri olan Fatih Mahallesi'nde, Belediyeye ait bir yolun çökmesi büyük tehlike yarattı.

Sel ve Su Baskınları Her Yeri Vurdu

Yağışlar, özellikle şehir merkezinde ve çevre mahallelerde hayatı felç etti. Su baskınları nedeniyle birçok ev ve işyeri kullanılmaz hale geldi. Fatih Mahallesi'nde ise durum daha da vahimdi; Belediye tarafından inşa edilen yol, yoğun su baskısına dayanamayarak çöktü. Mahalle sakinleri, büyük bir endişe ve çaresizlik içinde sel sularının çekilmesini bekledi.

İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu

Isparta İtfaiye ekipleri, selden etkilenen bölgelere hızla müdahale etti. Su tahliye çalışmaları aralıksız sürerken, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için büyük çaba sarf edildi. Ancak yoğun yağış ve yetersiz altyapı, ekiplerin işini oldukça zorlaştırdı.

Altyapı Sorunları Göz Ardı Ediliyor mu?

Her yağış sonrası aynı manzaranın yaşanması, Isparta'nın altyapı sorunlarını bir kez daha gündeme getirdi. Vatandaşlar, "Isparta'nın altyapısı yeterli değil mi? Belediye ilgilenmiyor mu?" sorularını sormaktan kendilerini alamadı. Özellikle sel baskınlarının sık sık yaşandığı mahallelerde yaşayanlar, bu sorunun artık çözüme kavuşturulmasını talep ediyor.

Belediye Eleştirilerin Hedefinde

Yaşanan olaylar sonrası gözler Isparta Belediyesi'ne çevrildi. Şehirde her yağış sonrası yaşanan bu sorunların, altyapı yetersizliğinden kaynaklandığını düşünen vatandaşlar, belediyenin gerekli önlemleri almamakla suçluyor. Fatih Mahallesi'nde yolun çökmesi, belediyenin altyapı projelerinin ne kadar sağlam olduğu konusunda ciddi şüpheler uyandırdı.

Belediye yetkililerinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, mağdur olan vatandaşlar, seslerini duyurmak için belediye binası önünde toplandı. Altyapı sorunlarının bir an önce çözülmesi ve daha fazla mağduriyet yaşanmaması için yetkililerden acil bir eylem planı bekleniyor.

"Bir Daha Aynı Sorunları Yaşamak İstemiyoruz"

Isparta'nın her yağışta aynı kabusu yaşaması, vatandaşları isyan noktasına getirdi. Şehir sakinleri, bir daha aynı sorunları yaşamak istemediklerini belirterek, belediyenin derhal kalıcı çözümler üretmesini talep ediyor. Altyapı yatırımlarının artırılması ve mevcut sistemlerin güçlendirilmesi, vatandaşların en büyük beklentisi haline geldi.

Isparta'nın bu altyapı sorunlarının bir an önce çözülmesi ve halkın güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için yetkililerin harekete geçmesi bekleniyor.



