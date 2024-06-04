Instagram'dan Can Sıkacak Yeni Özellik! Kullanıcılar Küplere Bindi

Reklam Molası (Ad Breaks) Özelliği

Kullanıcı Tepkileri

Bir Reddit kullanıcısı, "İki gündür çıldırdığımı sanıyordum çünkü bu durum benim başıma geliyor... ve hoşça kal Instagram. Buna ihtiyacım yok," diyerek tepkisini dile getirdi.

Başka bir kullanıcı ise bu özelliği, kullanıcıları uzaklaştırabilecek "korkunç bir iş kararı" olarak nitelendirdi.

Bir Twitter kullanıcısı ise "Bu reklam araları yüzünden TikTok'a geçiyorum" dedi.

Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Instagram'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Meta'nın geliştirdiği bu yeni özellik, kullanıcıların canını sıkacak gibi görünüyor.Meta, Instagram kullanıcılarının akışlarını kaydırırken aniden beliren ve en az 3-5 saniye boyunca atlanamayan reklamlar olan "Ad Breaks" (Reklam Molası) özelliği üzerinde çalışıyor. Bu özellik, kullanıcıların sosyal medya deneyimlerini kesintiye uğratarak, özgürce dolaşan kullanıcıların keyiflerini kaçıracak. Üstelik, kullanıcılar bu reklamları istedikleri anda kapatma imkanına sahip olmayacaklar.Bu yeni özellik Instagram kullanıcılarının sinir küplerine binmesine neden oldu. Instagram, son zamanlarda gizlilik kuralları ve TikTok'un yükselişi gibi nedenlerden dolayı maddi sıkıntılar yaşıyor. Bu nedenle, kullanıcıları rahatsız etme pahasına Reklam Molası gibi yeni yöntemler deniyor. Ancak, bu durum kullanıcılar arasında büyük bir öfkeye yol açtı.Meta, yoğun şikayetlere rağmen bu yeni özellik hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bu durum kullanıcıları ciddi anlamda öfkelendirdi. Reddit ve X (eski adıyla Twitter) platformlarında kullanıcılar bu konuda yoğun bir şekilde tepki gösteriyor. İşte bazı örnekler:Kullanıcıların tepkileri, Meta'nın bu yeni özelliği gözden geçirmesi gerektiğine işaret ediyor. Reklam Molası özelliği, Instagram'ın kullanıcı tabanını nasıl etkileyecek, ilerleyen günlerde göreceğiz.