isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-deprem

Fahiş fiyatlara hapis cezası geliyor!

Fahiş fiyatlara hapis cezası geliyor!
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Fahiş fiyat artışına hapis cezası geliyor
Türk Ceza Kanunu'na eklenecek yeni maddeyle, deprem ve salgın dönemlerinde kiraların ve ürünlerin fiyatlarını fahiş oranda artıranlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak, ayrıca bu kişilere adli para cezası verilecek.

Son dakika haberi: Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenecek maddeyle, deprem ve salgın dönemlerinde ürünlerin, kiraların fiyatlarında fahiş artış yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla, Bakanlık, deprem ve salgın dönemlerindeki fahiş fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla yeni yasal düzenleme için teknik çalışma başlattı.
Çalışmaları devam eden düzenlemeye göre, TCK'ye yeni bir madde eklenerek, deprem ve salgın dönemlerinde fırsatçılık yapanlara hapis cezası verilecek. Deprem ve salgın dönemlerinde kiraların ve ürünlerin fiyatlarını fahiş oranda artıranlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Ayrıca bu kişilere adli para cezası verilecek.
Depremler sonrasında kiraların yanı sıra nakliye ve taşınma ücretlerini artıranlar da bu düzenleme kapsamında değerlendirilecek.
Yeni düzenlemenin ilerleyen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine gelmesi bekleniyor.

BOZDAĞ: AĞIR CEZALAR OLACAK
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 25 Şubat'ta Diyarbakır'da yaptığı açıklamada, depremlerin ardından ceza mevzuatı ve cezai yaptırımlar konusunda bir hazırlık içerisinde olduklarını belirtmişti.
Bakan Bozdağ, "Çok ağır cezalar öngören düzenlemeler yapacağız ama bu düzenlemeler özel düzenleme olacak, böylesi zamanlarda uygulama imkanı bulacak. Gördük ki mevcut ceza kanunumuz bu konuda yeterli değil." açıklamasında bulunmuştu.


 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Boyalı, Fönlü, Permalı, Saçlar İçin Yüksel Hair Concept...
Fahiş fiyatlara hapis cezası geliyor!
DYNOBİL ISPARTA'DAN EN GÜVENİLİR VE EN DETAYLI EKSPERTİZ RAPORU
Kaya Balık Isparta'da taze balık bulabileceğiniz EN İYİ yer
Sivas, Konya ve Malatya'da deprem!
Akaryakıt fiyatlarına ikinci indirim geliyor
Birçok il için alarm verildi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü haritayı yayımladı
Son dakika: Depremde can kaybı 43 bin 556'ya yükseldi
Bakanlık paylaştı: İşte deprem felaketi sonrası alınan kararlar!
Depremler sonrası kritik hamle: İki yeni kurum geliyor...
Isparta'da ard arda 2 deprem daha meydana geldi
AFAD duyurdu: Depremde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı açıklandı
Bakanlıktan son dakika deprem genelgesi: Artık izin şart oldu
Son dakika: Deprem felaketinde bilanço artıyor! Can kaybında son durum açıklandı...
İşte okulların açılacağı tarihler...Deprem bölgesindeki iller için açıklama
SGK'dan kritik EYT kararı! Deprem felaketi sonrası...
AFAD açıkladı! Depremde can kaybı sayısı artıyor
Bakan Koca'dan salgın hastalık açıklaması
İçişleri Bakanlığı, afetzedelere yapılacak yardımlara ilişkin sıkça sorulan soruları ve yanıtlarını yayımladı
AFAD Başkanı açıkladı: Can kaybı 40 bin 689'a yükseldi
AFAD duyurdu: 'Afetzede Barınma Desteği' başvuruları başladı
Son dakika: Deprem felaketinde 13. gün! Can kaybı sayısı açıklandı
ISPARTA'DA FAHİŞ FİYAT UGULAYAN YANDI!
Bu nefis poğaçaların kahramanı Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi
Gül Duş Showroom Hizmete Açıldı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari isparta-ambalaj-poset-kutu-karton-koli isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-URFA-KEBAP-LAHMACUN-siparis- isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-CORBACİ-SİRDAN-KELLE-PACA-İSKEMBE-MUMBAR isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-kasap-kofte-izgara-tavuk-sis-kuzu-kokorec isparta-aktar-sifali-bitkiler-bitkisel-yaglar-zayiflama-merkezi-kremleri isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids türker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da ard arda 2 deprem daha meydana geldiIsparta'da ard arda 2 deprem daha meydana geldi22 Şubat 2023
Sivas, Konya ve Malatya'da deprem! Sivas, Konya ve Malatya'da deprem! 25 Şubat 2023
Fethiye-Burdur-Isparta Üçgeni: 'Beklenen Büyük Bir Deprem Var'Fethiye-Burdur-Isparta Üçgeni: 'Beklenen Büyük Bir Deprem Var'26 Şubat 2023
AFAD duyurdu: Depremde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı açıklandıAFAD duyurdu: Depremde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı açıklandı21 Şubat 2023
Isparta'da Boyalı, Fönlü, Permalı, Saçlar İçin Yüksel Hair Concept...Isparta'da Boyalı, Fönlü, Permalı, Saçlar İçin Yüksel Hair Concept...27 Şubat 2023
Akaryakıt fiyatlarına ikinci indirim geliyorAkaryakıt fiyatlarına ikinci indirim geliyor23 Şubat 2023
Son dakika: Depremde can kaybı 43 bin 556'ya yükseldiSon dakika: Depremde can kaybı 43 bin 556'ya yükseldi23 Şubat 2023
Depremler sonrası kritik hamle: İki yeni kurum geliyor...Depremler sonrası kritik hamle: İki yeni kurum geliyor...22 Şubat 2023
Bakanlık paylaştı: İşte deprem felaketi sonrası alınan kararlar!Bakanlık paylaştı: İşte deprem felaketi sonrası alınan kararlar!22 Şubat 2023
Birçok il için alarm verildi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü haritayı yayımladıBirçok il için alarm verildi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü haritayı yayımladı23 Şubat 2023
Bakanlıktan son dakika deprem genelgesi: Artık izin şart olduBakanlıktan son dakika deprem genelgesi: Artık izin şart oldu21 Şubat 2023
MEKANI CENNET OLSUNMEKANI CENNET OLSUN25 Şubat 2023
Gökkubbe Fuar Merkezinde başlatılan yardım kampanyası devam ediyor Gökkubbe Fuar Merkezinde başlatılan yardım kampanyası devam ediyor22 Şubat 2023
ISPARTA'DA SAĞLIKCILARDAN KAMPANYAISPARTA'DA SAĞLIKCILARDAN KAMPANYA25 Şubat 2023
​Depremzede vatandaşlarımız KYK yurtlarında misafir ediliyor​Depremzede vatandaşlarımız KYK yurtlarında misafir ediliyor22 Şubat 2023
Milli Eğitim Müdürlüğü ve ITSO’dan işbirliği YARDIM TIRI YOLA ÇIKTIMilli Eğitim Müdürlüğü ve ITSO’dan işbirliği YARDIM TIRI YOLA ÇIKTI25 Şubat 2023
ISPARTA'NIN KONUKLARI DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER, SINIFLARDA YERİNİ ALDI ISPARTA'NIN KONUKLARI DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER, SINIFLARDA YERİNİ ALDI 22 Şubat 2023
Depremzede vatandaşlarımız KYK yurtlarında misafir ediliyorDepremzede vatandaşlarımız KYK yurtlarında misafir ediliyor23 Şubat 2023
Depremin 18’inci gününde Isparta’da duygulandıran buluşma Depremin 18’inci gününde Isparta’da duygulandıran buluşma 25 Şubat 2023
Fahiş fiyatlara hapis cezası geliyor!Fahiş fiyatlara hapis cezası geliyor!27 Şubat 2023