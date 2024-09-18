Özgür Özel'in "Rakı" Hesabı Gündem Oldu: Alkışlar Yükseldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Adası'ndaki konuşmasında AK Parti'nin ekonomi politikalarını eleştirerek partisinin ekonomik vaatlerini açıkladı. AKP'den CHP'ye geçen Marmara Adası'nı ziyaret eden Özel, CHP'nin yönetimiyle adada ulaşım bedelinin 900 liradan 500 liraya düşürüldüğünü belirtti ve "CHP'li bir Cumhurbaşkanı gelince bu bedel 50 liraya kadar düşer" dedi.

Özel, AK Parti'yi ekonomi politikaları üzerinden eleştirirken, maaşların sabit kalacağı, ancak masrafların düşeceği bir ekonomik modeli vurguladı. Özel, dana kıymanın 55 lira, kuzu pirzolanın 70 lira ve 1 litre rakının 140 lira olacağı şeklinde bir örnek verdi. Bu sözler üzerine alanda alkış tufanı koptu. Özel, bu durumu esprili bir dille karşılayarak, "Demesinler adalılar sadece rakıyı alkışlıyor diye" dedi ve konuşması büyük beğeni topladı.