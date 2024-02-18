Araç Sahipleri Dikkat! Yarın Başlıyor

Zorunlu Trafik Sigortası Yenilikleri Başlıyor: Sigorta Aracıları Teklif Platformu Devreye Alınıyor

Zorunlu trafik sigortasında riskli basamaklarda bulunan sürücülerin poliçe sorunlarına çözüm getirmek amacıyla geliştirilen "Sigorta Aracıları Teklif Platformu" yarından itibaren uygulanmaya başlanacak. Platform, sürücülerin kısa sürede poliçeye ulaşmasını hedeflerken, aynı zamanda teklif vermeyen şirketlerin tespitini kolaylaştıracak.

Sigorta Bilgi Merkezi nezdinde oluşturulan platform uygulaması, trafik ruhsatı bulunan sigorta şirketlerini sisteme entegre ederek, sürücülerin hızlı bir şekilde poliçe almalarına olanak sağlayacak. Sigorta acentelerinin üyelik süreci, isteğe bağlı ve ücretli olacak şekilde belirlendi.

Platform uygulaması, iki faza ayrılan teklif alma süreci ile işleyecek. İlk fazda anlaşmalı sigorta şirketlerinden teklif alamayan acenteler, ikinci fazda platform üzerinden diğer şirketlerden teklif alabilecekler. Teklif vermemek veya verilen teklifle gün sonuna kadar poliçe tanzim etmemek, sigorta şirketleri için poliçe düzenlememek anlamına gelecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, platformun amacına uygun çalışması durumunda acentelerin işini kolaylaştıracağını belirtirken, şirketlerin acentelik vermemesi durumunda 3 ay boyunca yeniden başvuru yapılamamasının poliçe ulaşımında sorun oluşturabileceğine dikkat çekti. Uygulamanın sektöre ve acentelere zaman kazandıracağını vurguladı.